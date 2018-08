Christine and the Queens : Encore prise la main dans le sac pour plagiat ?

Décidément, la promotion de son nouvel album attendu le 21 septembre prochain prend de plus en plus des allures de chemin de croix. Christine and the Queens, d'abord clashée pour le single Damn, dis-moi, est cette-fois mise en cause pour le clip de 5 Dollars, dont la trame serait fortement similaire à celle de Break Free, un court-métrage de l'actrice Ruby Rose.

C'est le site de L'Obs qui met en lumière les similitudes entre les deux vidéos. Nos confrères ont réalisé un montage entre le clip de la Française, réalisé par Colin Solal Cardo, et celui de l'Américaine, bien connue des fans de la série phare de Netflix Orange Is The New Black, paru en 2014. Dans le montage vidéo, on peut effectivement constater que les deux femmes opèrent chacune un changement de look pour obtenir un côté plus masculin et plusieurs plans autant dans la réalisation que dans la trame se ressemblent : devant un miroir de salle de bain, sous la douche, en sortant du dressing, en portant des accessoires SM puis un costume d'homme...

Plus troublant, L'Obs a repéré qu'en 2014 sur Twitter un utilisateur avait répondu à un tweet posté par Christine and the Queens dans lequel elle disait faire son échauffement vocal sur Break Free, le single d'Ariana Grande, et ce dernier lui disait que c'était aussi le nom d'une chanson et d'un clip de Ruby Rose et qui lui conseillait d'y jeter un oeil.