Christine Angot, du "chantage au suicide" dans ONPC ? Laurent Ruquier s'offusque

Dans On n'est pas couché (France 2), "Laurent Ruquier est très embêté avec Christine Angot, à tel point qu'on lui a même suggéré de partir plus tôt", a assuré Benjamin Castaldi jeudi 15 mars 2018 sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8). Plus encore, le chroniqueur de Cyril Hanouna a évoqué un "chantage au suicide" de la part de la romancière. Sans plus attendre, l'équipe d'ONPC a riposté.

Laurent Ruquier, animateur du show, et Catherine Barma, qui en est la productrice, "démentent formellement les propos diffamatoires tenus dans Touche pas à mon poste", apprend-on dans un communiqué officiel. "Ces soi-disant informations sont inventées de toute pièces. Ni Laurent Ruquier ni Catherine Barma ne sont embarrassés par la présence de Christine Angot, et tiennent à le faire savoir", peut-on également lire. Une mise au point on ne peut plus claire...