Christine Angot, ses clashs dans ONPC : "Ce n'est pas agréable, c'est violent"

Venue présenter sa dernière pièce, Dîner en ville sur RTL, Christine Angot, polémiste parfois critiquée d'On n'est pas couché sur France 2, a accepté de revenir sur son dernier clash avec Éric Dupond-Moretti. Elle a également évoqué de façon plus générale son rôle dans l'émission et l'incompréhension que suscitent certaines de ses déclarations.

Face à Marc-Olivier Fogiel, l'écrivain a tout d'abord assuré ne pas taper son nom sur Google afin d'"être libre" et de ne pas parler en fonction de ce qui pourrait se dire sur les réseaux sociaux. La collègue de Yann Moix explique : "Je ne regarde pas trop ce qu'il se passe. (...) J'essaie de faire les choses de la façon la plus juste par rapport à ce que je ressens." Et de préciser qu'à ce stade, elle ne se projetait pas pour la saison prochaine mais que l'envie était toujours là.

Reconnaissant que les altercations sur le plateau d'On n'est pas couché n'étaient "pas du tout agréables" voire "très violent[es]", Christine Angot explique que les choses se déroulent ainsi parce qu'elle "essaie quand même de dire quelque chose", de faire passer un message. Néanmoins, elle admet qu'elle se fait parfois "mal comprendre". "Je n'ai pas les armes journalistiques ou une certaine manière de parler avec une technique d'éloquence oratoire. Donc forcément, quelquefois, je ne me fais pas comprendre de cette façon-là mais je me dis qu'il faut aussi parfois être de mauvaise foi pour dire qu'on ne me comprend pas", explique-t-elle.

Se souciant donc peu de ce qui se dit sur elle, Christine Angot ne se laisse pas atteindre par les critiques et confie même avoir "des retours de gens qui se reconnaissent" dans ce qu'elle dit.