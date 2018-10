Christophe Beaugrand renversé en scooter: "Ce gros c** ne s'est même pas arrêté"

Plus de peur que de mal pour Christophe Beaugrand !

Ce 25 octobre 2018 au soir, l'animateur de Ninja Warrior (TF1) et pensionnaire des Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL s'est fait une belle frayeur lors de l'un de ses déplacements en scooter en région parisienne. C'est sur son compte Twitter, quelques instants après un accident de la route à Pont de Sèvres, que le mari de Ghislain a écrit : "Je tiens juste à dire au gros c** qui m'a renversé en scooter ce soir et qui ne s'est même pas arrêté, qu'heureusement je ne suis pas blessé ! Mais que j'ai un bleu ÉNORME et gonflé sur la cuisse et que mon top case est cassé. Pauvre con."

Bien évidemment, la mésaventure de l'animateur de 41 ans a attristé bon nombre de ses abonnés. "Je te fais un gros bisou et ce type, je lui souhaite un rapide retour de karma", "Vraiment honteux ces comportements, c'est de pire en pire. Bon rétablissement à toi !", "La lâcheté des gens... Heureusement vous n'êtes pas trop blessé", "Quelle ordure de ne pas s'être arrêté !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Bon rétablissement Christophe !