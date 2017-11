Christophe Dominici : Violences conjugales à son domicile ? Il répond !

Réactualisation : L'ancien rugbyman Christophe Dominici, mis en cause par le site de Closer quant à une supposée dispute conjugale qui aurait fini en bagarre, a tenu à réagir. Sur son compte Facebook, le sportif écrit : "Contrairement aux allégations mensongères et diffamatoires parues dans certains médias le 15 novembre 2017, Monsieur Dominici et Madame Denaro démentent fermement toute violence conjugale. Plus soudés et amoureux que jamais, soucieux de protéger le cercle familial ainsi que leurs enfants, Monsieur Dominici et Madame Denaro rappellent leur droit à l'intimité et se réservent la possibilité d'une action en justice visant à réparer toute atteinte à leurs réputations."

Le 15 novembre 2017, nous écrivions : Que s'est-il réellement passé dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 novembre 2017, au domicile de l'ancien rugbyman Christophe Dominici ? Alors que les pompiers et la police sont intervenus chez lui, dans les Hauts-de-Seine, le flou demeure sur le déroulé exact de la soirée...

C'est le site de Closer qui dévoile que Christophe Dominici a de lui-même appelé les pompiers, après une dispute avec sa femme Loretta, au cours de laquelle il y aurait eu des gestes violents échangés. Craignant qu'elle ne se soit blessée, en particulier au col du fémur, après une chute, il a préféré appeler les pompiers mais il semblerait que ce soit la police qui soit d'abord intervenue au domicile, sur le coup des 4h du matin. Les policiers semblaient déjà connaître les lieux mais "les gardiens de la paix n'ont vu aucune trace de violence", rapporte le site.

Christophe Dominici (45 ans) et son épouse auraient confié aux policiers qu'ils avaient trop bu et qu'une dispute avait alors éclaté entre eux. Bien que madame n'ait apparemment pas souhaité porter plainte, le parquet compte convoquer l'ancien joueur du Stade Français pour une explication sur ce qu'il s'est passé.

Thomas Montet