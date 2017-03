Christy Turlington : 48 ans, "chic et heureuse" pour Vogue Paris

La planète mode n'a d'yeux que pour ses futures icônes, des mannequins enfants de stars suivis par des millions d'admirateurs. Elle n'oublie pas pour autant les générations précédentes, auxquelles appartient Christy Turlington. Le top model de 48 ans ajoute à son portfolio déjà impressionnant les images d'une nouvelle parution presse, pour Vogue Paris !

En octobre dernier, Christy Turlington se disait excédée par certains compliments, adressés lors de publications d'anciennes photos. L'Américaine en a reçu de nombreux autres après la divulgation de sa dernière couverture de magazine en date. Christy pose en première page du numéro d'avril de Vogue Paris. Elle a été photographiée par les indissociables Inez et Vinoodh et porte une robe Haute Couture Valentino ainsi que des boucles d'oreilles Tiffany & Co.

À l'intérieur du magazine, Christy Turlington se met en scène dans la série CHEESE ! également shootée par Inez et Vinoodh, et au côté d'un autre super top model : la future mariée Eva Herzigová. En marge de cet édito photo, l'épouse de l'acteur Edward Burns et maman de deux enfants (Grace et Finn, 14 et 9 ans) s'est prêtée à une interview express. Interrogée sur le regard qu'elle porte sur les réseaux sociaux, fréquemment utilisés par les jeunes mannequins, elle répond : "Je ne suis pas beaucoup les jeunes mannequins. Et si je me sers de ces réseaux, c'est pour le fun. Pas par stratégie."

La preuve avec ses dernières publications : Christy est dans les montagnes du Colorado et profite de ces vacances en famille au ski.