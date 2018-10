Christy Turlington, Iman Bowie... : Retrouvailles de Supermodels !

Les soirées mondaines et caritatives occupent une grande place dans l'agenda des stars ! Celle de Donna Karan a eu lieu mercredi soir. La créatrice et philanthrope y a reçu ses amies top models Christy Turlington et Iman Bowie...

Les Stephan Weiss Apple Awards, un événement de l'Urban Zen Foundation créée par Donna Karan, ont eu lieu ce mercredi 24 octobre à New York. Iman Bowie était l'une des personnalités honorées. L'icône mode et veuve du chanteur David Bowie (mort en janvier 2016) y a reçu un prix pour son engagement caritatif dans le domaine de la santé, notamment en qualité d'ambassadrice de la fondation Keep a Child Alive. Avant d'accepter son award, Iman s'est présentée au photocall et a posé au côté de Donna Karan et d'une autre icône mode, le top model Christy Turlington.

Helena Christensen, Christie Brinkley, sa fille chanteuse Alexa Ray Joel, le guitariste des Rolling Stones Keith Richards et son épouse Patti Hansen, le créateur Tommy Hilfiger et sa femme Dee étaient également de la partie.

Les Stephen Weiss Apple Awards doivent leur nom au défunt mari de Donna Karan, l'artiste Stephan Weiss, mort en juin 2001 d'un cancer des poumons.