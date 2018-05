David Bowie : Sa "très belle histoire" d'amour avec un animateur français

Durant plus de douze ans, Danièle Gilbert a animé les fins de matinée sur la première chaîne, juste avant le 13h, avec des émissions populaires et cultes comme Midi Première. En 1982, malgré son immense succès auprès des téléspectateurs, elle est évincée et n'apparaîtra plus que sporadiquement sur le petit écran. Elle vient de publier chez Talents Éditions Il faut que je vous raconte..., un livre dans lequel elle nous dit "comment la télévision est entrée dans [sa] vie et dans celle de [sa] famille". Un livre où se croisent, intensément à en croire l'auteure, David Bowie et Yves Mourousi.

Danièle Gilbert écrit pour la première fois sur ceux qu'elle a croisés durant sa carrière. Si elle ne faisait pas la bamboche avec les stars de l'époque, elle a tissé des liens avec les parents de Jacques Dutronc, par exemple, et bien sûr avec le regretté Yves Mourousi dont le journal débutait dès qu'elle rendait l'antenne. "J'étais très amie avec Yves Mourousi. On s'est bien connus quand il faisait le journal juste après l'émission. Il me disait : 'Tu es ma locomotive.'"

Avant d'épouser Véronique Audemard d'Alançon le 28 septembre 1985, avec qui il aura une fille – la comédienne et metteur en scène Sophie Mourousi –, Yves Mourousi n'a jamais caché ses aventures homosexuelles. Danièle Gilbert révèle dans son livre qu'il aurait eu une histoire avec une immense star, David Bowie. "C'était avant Véronique, précise-t-elle. Yves parlait beaucoup de David Bowie. Ça se savait partout. Ils ont vécu une très belle histoire ensemble. Tous les deux étaient de fortes personnalités qui ne ressemblaient à personne d'autre et qui s'étaient rencontrées, deux extravagants avec une dimension supérieure." Si David Bowie a déclaré en 1972 dans Melody Maker être bisexuel, il est revenu plusieurs fois sur ses propos sans trop préciser s'il regrettait d'avoir joué franc-jeu à une époque encore trop puritaine ou s'il s'agissait d'un coup de com'. Reste que les histoires autour des (pseudos) amours homosexuelles de l'homme aux yeux vairons ne manquent pas... Une certitude, le chanteur et le journaliste se sont croisés en juin 1977 quand Bowie est venu présenter L'Homme qui venait d'ailleurs sur le plateau d'Yves Mourousi.