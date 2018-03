Cindy Fabre et Alicia Aylies : Défilé de Miss face à Mia Frye pour Guillarmé

Elles étaient toutes là pour l'applaudir. Mercredi 28 février 2018, le défilé du créateur Christophe Guillarmé était organisé comme chaque saison à l'Atelier Renault, à Paris, en marge de la Fashion Week qui se déroule jusqu'au 6 mars.

Sur place, le styliste a pu compter sur la présence et le soutien de ses amies Miss : il y avait ainsi Cindy Fabre (reine de beauté de l'année 2005) mais aussi Alicia Aylies, alias Miss France 2017, et Lison Di Martino (Miss Ile de France 2017).

Toutes apprêtées de ravissantes créations concoctées par le designer, les demoiselles se sont prêtées au jeu des caméras et ont salué en coulisses les autres invités. La chorégraphe américaine Mia Frye était au premier rang du défilé, à l'instar de Nadège Beausson-Diagne et de son compagnon Geoffroy Jeff Tekeyan. Patricia Contreras, Alicia Fall, Assa Sylla et Philippine Stindel étaient aussi de la partie.

Avant le coup d'envoi de son défilé, Christophe Guillarmé avait publié des photos et vidéos des préparatifs et des essayages sur son compte Instagram. Sur certaines images, Alicia Aylies est vue en train de porter deux tenues de la nouvelle collection, baptisée Nefertiti.