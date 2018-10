Claire Chazal au coeur d'un meurtre : Ses premiers pas d'actrice

On la connaît journaliste du JT, grande intervieweuse, amatrice de danse et écrivain. Claire Chazal devient à présent actrice pour France Télévisions. Premières images et informations sur son rôle.

Samedi 20 octobre, Claire Chazal fera ses premiers pas d'actrice dans la fiction Le Mort sur la plage qui sera diffusée sur France 3. L'ex-star de JT à la tête du programme Entrée libre sur France 5 se glissera dans la peau d'Évelyne Leroy-Vidal, députée-maire d'une ville dans laquelle a été commis un meurtre. À lire aussi Stéphane Bern, premier rôle de "Meurtres en Lorraine" : "Ça va déranger..." Le pitch : Lors d'une balade à cheval, une jeune femme découvre, sur le sable d'Omaha Beach, le corps d'un homme ligoté à un poteau, exécuté de 12 balles. Dépêchée sur place, Éloïse Gentil, jeune capitaine de la section de recherche de Caen, va très vite identifier cet homme de 91 ans, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale du nom de James Crawley. Cette fiction initialement intitulée Meurtres à Omaha Beach sera également portée par Claire Borotra, Jean-François Balmer, Michel Jonasz et Pierre Deny. Si c'est la première fois que Claire Chazal incarne un personnage, elle a cependant déjà joué son propre rôle dans des films comme Les Profs ou Le code a changé. Cette nouvelle aventure se soldera sans nul doute par un succès. Les fictions du samedi soir sur France 3 font toujours des cartons d'audience.

