Claire Chazal, son couple avec Arnaud Lemaire : "Il y a eu des obstacles..."

Depuis qu'elle a été évincée de la présentation des journaux télévisés de TF1 et que sa relation avec Arnaud Lemaire est arrivée à son terme en 2015, Claire Chazal (60 ans) a refait sa vie. Interrogée par son ami Marc-Olivier Fogiel pour Paris Match, celle que l'on retrouve avec plaisir dans l'émission culturelle Entrée libre sur France 5 a notamment accepté de parler de ses amours révolues...

D'entrée de jeu, questionnée sur la question de la différence d'âge dans un couple (Arnaud avait dix-neuf ans de moins qu'elle), la star s'est rappelée : "Je ne m'en suis pas souciée. Nous étions un peu précurseurs. Rétrospectivement, je me dis que c'est assez salutaire pour une société que de briser ces conformismes-là. Et puis, in fine, on est forcé d'accepter la sincérité des sentiments." Et d'indiquer à propos du couple présidentiel formé par Brigitte et Emmanuel Macron, un tandem qui fait écho à sa propre histoire : "C'est un couple singulier mais moderne qui, pour le connaître un peu, me paraît sincère, fusionnel. Ils s'aiment, se soutiennent depuis longtemps et je crois qu'il leur a fallu du courage pour braver les tabous sociaux dans une ville de province."

À propos des déconvenues qui ont fragilisé son couple avec Arnaud Lemaire, Claire Chazal a expliqué : "Il y a bien sûr eu des obstacles. Des problèmes liés à des rémunérations et des statuts sociaux différents par exemple. Mais aussi des façons de vivre et des préoccupations liées à la maturité, l'expérience, qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais je n'ai pas trouvé que cela était si difficile. (...) Je n'ai pas senti que le fait de ne pas pouvoir lui donner un enfant était un obstacle à la pérennité de notre couple."

Pour finir, concernant la possibilité qu'elle finisse par vieillir seule, Claire Chazal a répondu avec philosophie : "L'absence de compagnonnage peut être vertigineuse. Je suis admirative des couples de grands anciens qui ont du plaisir à aller au cinéma, à partir en vacances ensemble. Moi, je ne suis pas parvenue à le faire... Il fait l'assumer. C'est un choix de liberté."

Une interview à retrouver en intégralité dans Paris Match, en kiosques ce 10 août 2017.