Claire Chazal vannée par Yann Moix dans ONPC !

Claire Chazal ne pouvait pas échapper à un petit bizutage de la part de Yann Moix.

Samedi 4 novembre, l'animatrice d'Entrée Libre (France 5) remplaçait Christine Angot, absente pour des raisons professionnelles. Et dès le début de l'émission, son partenaire du jour a souhaité la taquiner un peu sur sa gentillesse : "J'ai un problème si ce soir je demande l'heure à un invité les gens vont me trouver méchant par rapport à vous." Il a ensuite précisé qu'un peu de gentillesse et de professionnalisme ne ferait pas de mal à l'émission.

"J'ai eu Christine Angot au téléphone. Je lui ai dit : 'Écoute, j'ai fait une montagne de fiches.' Elle m'a dit : 'Tu peux tout jeter, tout détruire, vas-y les mains dans les poches.' donc voila", a alors répondu l'ancienne présentatrice du JT de TF1. Après quoi, Laurent Ruquier a plaisanté en expliquant qu'elle n'aimait pas les invités présents sur le plateau (le vice-président du conseil régional d'Île-de-France et conseiller régional d'Île-de-France Geoffroy Didier, Marcela Iacub, Anny Duperey, Christophe Willem et Sara Forestier). L'occasion rêvée pour Yann Moix de l'embêter une dernière fois : "Elle m'a dit : 'Je n'aime personne, mais je vais dire du bien de tout le monde.'"

Quoi qu'il en soit, sa bienveillance et ses critiques tout en finesse ont séduit les téléspectateurs. Nombreux sont les internautes à avoir demandé qu'elle revienne dans ONPC. Malheureusement pour eux, Claire Chazal ne compte pas prendre la place de Christine Angot. "Je suis une chroniqueuse bienveillante et je sais que Laurent m'a proposé de tenir ce rôle sachant qui j'étais, au lendemain de l'enregistrement de l'émission. Je l'ai accepté tout de suite, je savais que ce n'était qu'une seule fois (...). "Je ne suis pas candidate", avait-elle confié à RTL.

Du côté des audiences, ONPC a rassemblé 1,15 million de téléspectateurs hier soir ( soit 15,8% de part de marché).