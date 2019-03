Claire (L'amour est dans le pré) : L'agricultrice de retour sur M6 !

Claire a participé à l'édition 2015 de L'amour est dans le pré sur M6. Cette éleveuse d'oies a disparu des écrans depuis son passage dans la saison 10 de l'émission de dating présentée par Karine Le Marchand. Quatre ans plus tard, la voilà prête à faire son retour à la télévision... dans un tout autre contexte, ou presque !

Comme le révèlent nos confrères de Télé Star, Claire sera à l'antenne de M6 dimanche 10 mars 2019 dans l'émission de Julien Courbet, Capital. Le programme traitera du Salon de l'agriculture, qui s'est tenu du 23 février au 3 mars à Paris. Pour l'occasion, la jolie blonde de 29 ans a pris la route du Gers vers la capitale pour vendre ses produits à base d'oie et de canard. Elle espère ainsi pouvoir empocher jusqu'à 25 000 euros en neuf jours ! Face aux caméras de M6, Claire se livrera sur ce challenge...

Pour rappel, lors de sa participation à L'amour est dans le pré, la jeune femme à l'époque âgée de 24 ans n'avait pas trouvé l'âme soeur. Toutefois, elle a par la suite présenté celui qui partage désormais sa vie : Sébastien. Avec son amoureux et son fils Mathéo (2 ans), Claire est plus épanouie que jamais, et ça se voit ! D'ailleurs, le couple envisage de sauter un grand pas. En effet, Claire avait révélé à nos confrères de Télé Star être prête pour le mariage avec Sébastien. "Je pense que c'est le bon moment pour se marier. Et après on fera un deuxième bébé", avait lancé l'agricultrice.

En attendant de dire "oui" à son amoureux, Claire tentera d'atteindre son objectif au Salon de l'agriculture dans Capital, dimanche 10 mars 2019 dès 21h sur M6.