Clara Morgane et Leila Ben Khalifa : Leur danse torride avec Arthur !

Décidément, Clara Morgane et Leila Ben Khalifa n'en finissent plus de faire grimper la température... Vendredi 19 mai 2017, les deux jeunes femmes étaient invitées sur le plateau de l'émission d'Arthur, Vendredi tout est permis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ont enflammé le plateau de TF1 !