Claude François, 40 ans déjà : Sa dernière nuit en charmante compagnie

Tant de choses ont été dites et écrites sur Claude François. En seulement quinze années de carrière, l'artiste aura marqué comme personne la chanson française et même internationale puisqu'on lui doit Comme d'habitude dont la version anglaise My Way est connue à travers le monde... Ce dimanche 11 mars 2018, nous célébrons le 40e anniversaire de la mort du chanteur.

Claude François est mort en 1978. C'était un samedi après-midi. Il était attendu sur le plateau de l'enregistrement de l'émission Les Rendez-vous du dimanche, présentée par son ami Michel Drucker. Quand il se lève enfin, l'oiseau de nuit se douche et réajuste une applique juste au-dessus de la baignoire. Malgré la présence de sa compagne Kathalyn et l'intervention rapide des pompiers, l'artiste de 39 ans ne survit pas à son électrocution.

La veille de son décès est racontée dans le dernier numéro de VSD. Un grand article raconte le perfectionnisme et les colères légendaires de Claude François, cette exigence pour lui-même et les autres qui l'ont mené si haut. Un autre est consacré au témoignage de Vera Baudey qui était avec le chanteur le vendredi avant sa mort.

Ahh, j'adore la vie !

Elle avait 16 ans, des cheveux blonds. Tout ce qu'aimait Claude François. Mais c'est pour une interview qu'elle devait rencontrer la star. Le rendez-vous est pris dans l'après-midi et le chanteur est très en retard. La jeune journaliste ne perd pas patience et le rencontre enfin, à 21h. "Il avait un pull-over rouge pétant, qu'il s'est empressé d'enlever. Très naturel, à la fois décontracté et le regard ardent, raconte Vera Baudey. Avec quelque chose de très oriental, de généreux dans le sourire. Il s'est d'emblée excusé pour ce retard."

Claude François et Vera Baudey s'entendent à merveille si bien que le chanteur l'invite à dîner. Six autres personnes les rejoignent dont Kathalyn, la fiancée de l'artiste. Tout le monde se rend chez Le Duc et festoie jusque tard dans la nuit. Le Lendemain matin, la journaliste en herbe vérifie que sa cassette a bien enregistré son entretien avec Cloclo ; elle ne sait pas encore qu'elle détient un trésor. C'est sa maman, par téléphone, qui lui apprend sa mort. Selon Vera, l'une des dernières phrases qu'il aurait prononcées dans cette ultime interview est : "Ahh, j'adore la vie !"