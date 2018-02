Claude François a photographié sa clodette Prisca nue, à 14 ans...

Mort il y a bientôt quarante ans, Claude François est au coeur de l'actualité en ce début d'année du fait du témoignage de Julie Bocquet, sa fille cachée. Cette dernière est née des amours interdites entre le chanteur et une jeune fan belge de 15 ans au moment de son accouchement. Mardi 27 février 2018, W9 diffusait un reportage inédit sur le chanteur intitulé Les Derniers Secrets. Prisca, une ancienne Clodette de l'artiste, y raconte une séance photo très spéciale...

Que Claude François était le propriétaire du magazine de charme Absolu et lui-même l'auteur de certaines photos signées sous le pseudonyme de François Dumoulin, clin d'oeil à sa propriété le Moulin de Dannemois, n'est plus un secret depuis longtemps. En 2014, le Festival européen de la photo de nu à Arles organisait même une exposition d'envergure de ses photographies érotiques, souvent prises chez lui.

J'ai senti que je correspondais complètement à ce qu'il aimait

Prisca, qui fut une des danseuses de Claude François pendant cinq ans, raconte dans ce reportage de W9 qu'elle a, elle aussi, été photographiée par l'idole... lorsqu'elle avait 14 ans. "J'ai senti que je correspondais complètement à ce qu'il aimait. J'ai fait cette séance de photos chez lui, qui était une séance photo nue, j'avais 14 ans et demi." La voix off explique que le chanteur aurait, tout au long de la séance photo, joué sur "l'ambiguïté de ses intentions". Prisca n'était en effet pas très à l'aise : "À la fin de cette séance de photos, il m'a dit : 'Si tu veux, tu vas dans la salle de bain, si tu veux te rafraîchir etc.' À un moment j'ai eu peur quand même parce que pour aller à la salle de bain il fallait passer dans sa chambre. Il était assis sur le lit et il m'a dit : 'Viens t'asseoir à côté de moi.' Je me suis assise, j'étais raide, je me rappelle. Et il me regarde avec un sourire et il me dit : 'Tu veux toujours être Clodette ?' Et là j'ai répondu oui et je suis partie." C'était une époque où les photographies d'Irina Ionesco, qui photographiait sa fillette Eva (aujourd'hui auteure et réalisatrice) dans des positions équivoques, et de David Hamilton (qui ne photographiait que de très jeunes filles) remportaient un grand succès.

Prisca est ensuite devenue l'une des protégées du chanteur. Elle a dansé pour lui puis elle est devenue professeure, apprenant à ses élèves les célèbres chorégraphies de Claude François. À 60 ans, Prisca est opérée à plusieurs reprises des hanches. Elle ne peut plus danser pendant quelques années et c'est Dany Saval, l'épouse de Michel Drucker, qui lui tend la main et lui offre un toit. "Aujourd'hui, je vis chez elle avec mes 17 chiens, dans son refuge, en Auvergne", racontait Prisca cet automne dans Ici Paris à l'occasion de la sortie de son livre Danse ma vie (éditions Fortuna).