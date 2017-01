Claude Lanzmann : Le réalisateur face à la mort de son fils Félix, 23 ans

Dans le carnet du jour du Figaro figure l'annonce du décès tragique de Félix Lanzmann, à l'âge de 23 ans. Le fils normalien du cinéaste Claude Lanzmann a succombé le 13 janvier "des suites d'une maladie effroyable contre laquelle il a lutté avec une bravoure héroïque pendant vingt-six mois", lit-on dans le quotidien. Pour lui rendre hommage, sa famille cite les vers magnifiques d'Adieu de Guillaume Apollinaire : "J'ai cueilli ce brin de bruyère / L'automne est morte souviens-t'en / Nous ne nous verrons plus sur terre / Odeur du temps brin de bruyère / Et souviens-toi que je t'attends."

Le journaliste, écrivain, cinéaste et résistant Claude Lanzmann (91 ans) a été le compagnon de Simone de Beauvoir entre 1952 et 1959, puis le mari de la comédienne Judith Magre et de la romancière allemande Angelika Schrobsdorff. En 1995, il épouse le docteur Dominique Petithory, la mère de Félix. Il a aussi une fille, Angélique, née en 1950.

Le réalisateur à qui l'on doit Shoah, le film documentaire de neuf heures et demie consacré à l'extermination des juifs d'Europe dans les camps nazis, remerciera avec sa famille les équipes médicales des Instituts Montsouris et Gustave Roussy. Les obsèques se dérouleront le 18 janvier à 15h au cimetière du Montparnasse à Paris.