Clem : Rayane Bensetti dévoile un message touchant pour son départ de la série

"Après trois années et un vrai enjeu pour mon personnage cette année, je vais sûrement partir là-dessus. Il faut savoir se renouveler : j'ai envie que ceux qui me suivent découvrent d'autres personnages", avait déclaré Rayane Bensetti à Télé Star afin d'expliquer sa décision de quitter la série Clem. Et lundi 16 janvier, plus de cinq millions de téléspectateurs ont regardé le comédien de 23 ans faire ses adieux, dont le personnage Dimitri part tenter sa chance à l'étranger.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans de l'acteur et de la série ont fait part de leur peine hier soir. Rayane Bensetti a eu une pensée pour eux. Sur son compte Instagram, celui qui a gagné Danse avec les stars en 2015 a posté une photo de son personnage accompagnée de la légende suivante : "Et voilà les amis, #Clem s'arrête pour moi et pour le personnage de Dimi. Ce fut un énorme plaisir de tourner dans cette série, je vais garder des souvenirs mémorables de ce tournage !! Je vais me coucher avec des rêves plein la tête en repensant à ces trois années ou Dimi est passé par beaucoup d'étapes avant de partir ! Alors merci de m'avoir fait confiance et merci de votre soutien permanent à très vite dans de nouveaux projets #Clem #Merci #BonneChanceATousLesAutresCommediensPourLaSuite #HashtagTresLong."