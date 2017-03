Clémentine Célarié : Quand son fils la menace à cause de la chirurgie esthétique

Déjà de retour sur les planches avec la pièce Darius, au théâtre des Mathurins à Paris, la populaire et sympathique Clémentine Célarié n'échappe pas à la promo. Conviée par Faustine Bollaert à lui parler d'elle pour Femme actuelle, la comédienne a fait son lot de confidences...

Clémentine Célarié a beau ne pas aimer trop en dire sur elle-même, cela n'empêche qu'une fois qu'elle est lancée, elle se lâche avec sa franchise habituelle. Ainsi, interrogée sur son rapport à la vieillesse et à la minceur quand on est une femme et encore plus quand on est dans le showbusiness, elle raconte qu'elle ne cédera jamais à la chirurgie esthétique, même si elle fait en revanche très attention à ce qu'elle mange. "Un de mes fils m'a dit : 'Si tu fais ça, je ne veux plus te voir'. Et il a raison. Refuser la vieillesse, quelle connerie !", dit-elle. Elle se sent même mieux à 59 ans que pendant sa jeunesse. "Je me suis libérée des conventions (...) Je pense qu'il faut être un peu fou et dire des horreurs", raconte-t-elle.

La maman d'Abraham (32 ans), Gustave (27 ans) et Balthazar (25 ans) confesse aussi qu'avec ses enfants, elle a adopté la même attitude concernant leur liberté, à l'exception des jeux vidéos. En revanche, dans la vie, malgré plusieurs relations amoureuses, des hommes sur la même longueur d'onde qu'elle, cela n'a pas été facile à trouver ! "Ils sont rares. Je reste une grande amoureuse, moins agitée aujourd'hui", clame-t-elle.

L'interview de Clémentine Célarié est à lire dans Femme actuelle, en kiosques le 27 mars 2017

Thomas Montet