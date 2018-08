Clémentine (Koh-Lanta) : Son appel aux dons pour sa nouvelle aventure

Décidément, Clémentine raffole d'aventures et autres situations de survie en tous genres. Après avoir participé deux fois à l'émission portée par Denis Brogniart, Koh-Lanta, la candidate de 26 ans est à nouveau sur le point de se lancer dans un projet incroyable. En effet, ce n'est pas pour un nouveau programme télé mais, avec son frère et deux amies, elle compte faire le tour du monde pendant un an. Seulement voilà, pour poser un pied sur la majorité des continents, il faut un sacré budget.

C'est pourquoi Clémentine et ses proches ont eu l'idée de démarrer une cagnotte en ligne intitulée 4 ou pas cap ? via le site Ulule, en précisant avoir besoin de 10 000 euros pour réaliser leur rêve. "Nous avons des apports personnels et nous sommes à la recherches de sponsors", indiquent-elles.

Ce voyage est également le moyen pour les internautes de revoir Clémentine se dépasser puisqu'elle s'engage à accomplir plusieurs défis : "L'objectif sera de réaliser un maximum de défis tout autour du monde. L'ensemble du voyage sera filmé et mis en ligne régulièrement grâce à une équipe de communication restée en France. Un projet de film sur l'ensemble de l'aventure est d'ores et déjà acté !"

Les généreux donateurs pourront également lui imposer des challenges, comme faire sauter l'un des voyageurs dans l'eau glacée en échange de 25 euros. Un défi spécial Koh-Lanta est aussi au menu. Contre 500 euros, les quatre amis accepteront de se mettre en conditions de survie pendant trois jours : "Nous réaliserons notre propre camp à la Koh-Lanta, pendant trois jours. Nous devrons également nous nourrir de la nature et rien d'autre !"

Cette annonce a l'air de faire son effet puisque Clémentine a déjà récolté 3 825 euros sur sa cagnotte. Il lui reste encore 30 jours pour essayer d'atteindre l'objectif des 10 000 euros.