Clémentine (Koh-Lanta) : Sa nouvelle aventure à l'autre bout du monde !

Après une première participation à Koh-Lanta Cambodge (TF1), Clémentine a fait son retour à l'antenne dans l'édition All Stars Le Combat des héros. Forte de ces deux aventures, la jeune femme se lance un nouveau défi ! Et c'est en vidéo que l'acolyte de Jérémy et Candice annonce son grand projet.

Sur YouTube, Clémentine a publié une vidéo explicative de son prochain voyage. Il s'agit d'un tour du monde à réaliser en un an, avec trois camarades, d'où le nom de la chaîne : 4 ou pas cap. L'aventurière sera accompagnée de son frère Benjamin ainsi que de Chloé et Jenn, deux amies.

Ensemble, ils sillonneront le monde passant par la Nouvelle Zélande, le Japon, l'Alaska ou encore Ushuaïa. Pour cela, ils passeront parfois de 40 degrés à... -40 degrés ! Un "itinéraire atypique" pour le quatuor qui n'a peur de rien. Au programme de ce voyage "éco-responsable" : "des défis, du sport, de l'humanitaire". Plus encore, Clémentine et son équipe souhaitent véhiculer des valeurs bien particulières comme "le dépassement de soi", "la liberté", "le partage" et "la folie".

Un nouveau projet qui s'annonce riche en découvertes et qui lui trotte dans la tête depuis un moment. En effet, en avril dernier, Clémentine nous confiait déjà partir à la conquête du monde dès le mois de septembre. "L'envie d'aventure et d'adrénaline est beaucoup trop importante chez moi et il n'y a plus Koh-Lanta, donc voilà pourquoi je me suis décidée !", nous confiait-elle.