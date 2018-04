Koh-Lanta All Stars : Dylan, Clémentine et Candice éliminés, Jérémy de retour !

Le dernier épisode de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) a été marqué par les départs de Ludovic aux Ambassadeurs puis de Raphaële, qui a perdu son duel contre Clémentine. Enfin, lors du conseil, c'est Jérémy qui a été éliminé. Ce dernier rejoint alors l'île de l'Exil, où il tentera de battre Clémentine afin de réintégrer l'aventure. Résumé de ce nouvel épisode de Koh-Lanta All Stars.

Épreuve de confort

Après le dernier conseil, l'ambiance est pesante sur le camp. Rappelons que Nathalie a brandi son faux collier d'immunité et réglé ses comptes avec Javier ainsi que Pascal. Au réveil, les aventuriers ne se sont toujours pas remis de la scène et reviennent dessus. Nathalie campe sur ses positions... Pascal aussi. De son côté, Javier regrette d'avoir été qualifié de "pourri" par sa camarade.

Pas le temps pour les rancoeurs, ils doivent maintenant participer à leur première épreuve de confort après la réunification. Alors qu'ils s'attendaient tous à jouer individuellement, les aventuriers ont la surprise d'apprendre qu'ils seront en équipe lors de ce jeu. Après tirage au sort, c'est Pascal et Dylan qui seront les capitaines. Le premier forme son équipe composée de Yassin, Cassandre et Clémence. L'équipe de Dylan est alors composée d'Alban, Candice et Nathalie. Javier n'a pas été désigné par ses coéquipiers et ne participe donc pas.

Un endroit paradisiaque avec coucher de soleil merveilleux et de quoi manger et boire. Une récompense de taille car en plus de l'après-midi et de la soirée, les aventuriers gagnants y passeront la nuit ! Mais ce n'est pas tout : l'équipe qui remportera l'épreuve aura droit à une seconde récompense non négligeable puisqu'ils pourront avoir leurs proches au téléphone. Pour en profiter, ils doivent enlever des noeuds dans le but de libérer une corde au bout de laquelle se trouve une nasse de 80 kilos qu'il faut tirer pour la faire arriver jusqu'à la ligne d'arrivée sur le sable, le tout en relais.

L'équipe de Pascal prend d'emblée de l'avance grâce à Yassin qui fonce face à une Nathalie moins rapide. L'écart se creuse mais Dylan réussit à rattraper le temps perdu. Alban est alors au coude-à-coude avec Clémence... puis finit par la dépasser ! Les jeux sont très serrés et c'est finalement l'équipe de Pascal qui a été plus efficace ! Candice, qui tenait plus que tout à parler à sa famille, fond en larmes. Dylan, très ému, peine également à retenir ses larmes.

Tandis que Dylan, Alban, Candice et Nathalie rejoignent Javier, rentré sur le camp, Yassin, Clémence, Pascal et Cassandre ont la joie d'avoir leurs proches au téléphone. Yassin, Clémence et Pascal prennent des nouvelles de leurs enfants, Cassandre parle à son amoureux Julien.

Alors que rien n'allait plus entre Javier et Nathalie depuis le conseil de la veille, les tensions semblent s'apaiser. Il faut dire que le fait de ne pas profiter de la récompense du jeu confort rapproche. Ainsi, l'aventurier décide de mettre les choses à plat avec la candidate. Ils ont perdu un certain confort mais ont gagné en sérénité ! Enfin, après une nuit de rêve sur une plage paradisiaque avec un repas extraordinaire, Pascal, Yassin, Cassandre et Clémence sont de retour sur le camp.

Épreuve d'immunité

Les choses se corsent... Comme l'indique Denis Brogniart, le gagnant de l'épreuve remportera le totem et sera immunisé lors du prochain conseil. Et l'aventurier qui classera dernier de cette épreuve d'adresse et de sang froid sera éliminé sur le champ ! L'objectif est de rapporter trois palais sur le sable à l'aide d'un grappin relié à une corde. Mais pour se présenter sur le pas de tir, il faut d'abord passer trois obstacles physiques. Le premier qui empile ses trois palais de bois remporte l'immunité !

Yassin remporte l'épreuve haut la main. Il gagne alors le totem et est immunisé lors du prochain conseil. Javier, Cassandre, Alban, Nathalie, Candice et Clémence suivent. L'élimination se joue entre Pascal et Dylan qui peinent à rapporter leurs palais. Pascal finit par prendre de l'avance face à Dylan et s'arrête à la dernière minute, peiné de voir que son ami sera éliminé. Dylan quitte le jeu après avoir perdu cette épreuve.

Le duel

De leur côté, Clémentine et Jérémy se préparent pour l'ultime duel sur l'île de l'Exil. Les deux aventuriers s'affronteront pour la première fois devant leurs camarades qui ne se doutaient pas une seconde qu'une troisième île existait et que des candidats y étaient installés ! Surpris de découvrir l'aventure parallèle sur l'île de l'Exil, et surtout de voir débarquer Clémentine et Jérémy, les aventuriers vont assister à l'épreuve.

Le duo va s'affronter lors d'un jeu jamais vu dans Koh-Lanta. Après être passé en équilibre sur une poutre, ils vont devoir récupérer quatre sacs dans lesquels se trouvent quatre cubes. Le but ? Superposer ces cubes de manière à ce que les symboles et couleurs dessus coïncident.

Jérémy prend de l'avance, mais il est suivi de près par Clémentine. Alors que les deux candidats galèrent à trouver la bonne combinaison de cubes, c'est finalement Jérémy qui remporte le duel ! Clémentine est définitivement éliminée et le complice de Candice réintègre l'aventure ! Ce dernier garde le collier d'immunité de Clémentine. Au conseil, il ne pourra pas voter puisqu'il n'a pas participé à l'épreuve d'immunité, mais il ne pourra pas non plus voter contre un aventurier.

À peine de retour sur le camp, Jérémy reprend ses stratégies. Il explique à Alban que s'il veut continuer l'aventure avec Candice, avec qui il a des affinités, "il faut le dire maintenant". La démarche ne plaît pas forcément à Alban, qui assure qu'il votera contre Nathalie. Mais c'est en se permettant de manger de la coco en l'absence de tous les aventuriers que Jérémy arrive à agacer Pascal et Yassin. Il faut dire que, sur le camp, la règle était simple : lorsque l'un d'entre eux mange, il doit remplir les bols des autres afin que tout soit partagé en parts égales. Le ton monte entre Jérémy et Pascal...

Le conseil

Le retour de Jérémy n'arrange pas les affaires de Candice. En effet, la majorité de l'équipe souhaite l'éliminer elle afin de briser cette complicité entre les deux aventuriers. Mais certains craignent que la jeune femme, qui a été victime d'un double vote après l'élimination de Jérémy, sorte un collier. Ainsi, ils pensent à, peut-être, dispatcher les votes entre Nathalie et Candice...

Au moment du dépouillement, les jeux sont serrés. Nathalie et Candice ont toutes les deux quatre voix contre elles et il ne reste plus qu'un bulletin pour les départager. Et c'est finalement Candice qui est définitivement éliminée !