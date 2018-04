Koh-Lanta All Stars : Ludovic et Raphaële éliminés, Jérémy exilé et gros clash !

Après l'élimination de Tiffany, qui a perdu son duel, et l'arrivée de Clémentine sur l'île de l'Exil, l'aventure continue dans Koh-Lanta All Stars (TF1). Alors que la bataille faisait rage entre les Jaunes et les Rouges, l'heure est désormais à la réunification. Résumé de ce sixième épisode riche en rebondissements !

Épreuve de confort

Les deux équipes se retrouvent pour une nouvelle épreuve de confort, en relais. Les aventuriers doivent alors casser huit pots suspendus au beau milieu de l'océan. Chacun de ces pots contient un bracelet. La première équipe qui rapporte les huit bracelets sur la plage remporte l'épreuve... et de quoi se faire un véritable festin composé de pâtes, huile d'olive, bolognaise et même pesto. Une récompense qui en fait saliver plus d'un.

Par souci d'équité, alors que les Jaunes ne sont plus que quatre et que les Rouges sont encore sept, trois Rouges ne participeront pas au jeu. C'est Jérémy, Ludovic et Nathalie qui ont tiré la boule noire et restent donc sur la plage pendant que Yassin, Candice, Javier et Cassandre affrontent leurs adversaires Alban, Pascal, Dylan et Clémence.

Les Jaunes prennent rapidement de l'avance tandis que chez les Rouges, on peine à casser un pot. Finalement, Javier réussit à en toucher un premier et lance le mouvement auprès de ses coéquipiers. Les Toa finissent par rattraper les Wakaï jusqu'à une égalité. Alors que les jeux étaient serrés, c'est finalement les Rouges qui remportent le jeu ! Une belle victoire qui laisse les Jaunes amers...

De retour sur le camp, les Rouges profitent de leur récompense et se régalent avec des pâtes à la bolognaise. De leur côté, avec la pluie, les Jaunes ont froid et tentent de raviver le feu. Pascal et Alban finissent par mettre le feu à leur cabane... et brûlent même malencontreusement une partie des affaires de Dylan ! Une situation qui amuse Alban.

Ambassadeurs

Il est l'heure pour les deux équipes de désigner leur ambassadeur. Rappelons que si les aventuriers n'arrivent pas à se mettre d'accord à l'unanimité sur un nom, un tirage au sort sera effectué. Si Dylan est le seul à se proposer chez les Wakaï, du côté des Toa, les candidatures se bousculent. Yassin, Nathalie et Ludovic sont tous les trois volontaires. Et le reste de l'équipe n'arrive pas à se mettre d'accord...

Nathalie et Ludovic ont l'intention de faire partir un ex-Rouge, à savoir Javier, Yassin ou Cassandre. Yassin et Javier sentent le vent tourner et le capitaine de l'équipe ne lâche rien. Après de grosses discussions, les Rouges finissent par se mettre d'accord et font alors confiance à Yassin. Les deux ambassadeurs sont Dylan et Yassin.

Chacun dresse le bilan de son aventure. Dylan confie vouloir éliminer un ex-Jaune, Yassin semble du même avis. Les deux hommes évoquent plusieurs noms mais finissent par se mettre d'accord sur l'un d'entre eux. Les ambassadeurs décident alors d'éliminer Ludovic !

Une fois leur décision prise, Yassin et Dylan regagnent le camp Jaune qui est désormais celui de la tribu réunifiée. De retour, les deux hommes ont la lourde tâche d'annoncer la nouvelle... Ludovic se lève, fait des adieux silencieux à ses camarades puis s'isole, visiblement très énervé. Candice, Jérémy et Nathalie n'acceptent pas le départ de Ludovic et le font savoir. Le reste des aventuriers indiquent comprendre la décision des ambassadeurs. Alors que Candice montre son agacement, Jérémy lui chuchote de ne rien montrer.

Lorsque vient l'heure pour Ludovic de partir avec Denis Brogniart, il lâche ce qu'il a sur le coeur : il est déçu que Yassin ne tienne pas promesse. Ce dernier, épaulé par Dylan, se défend. Le ton monte légèrement.

Le duel

Sur l'île de l'Exil, Clémentine et Raphaële s'apprêtent à s'affronter pour l'avant-dernier duel. Les jeunes femmes doivent alors placer sept pièces de bois en équilibre sur des tables à bascule. Chacune dispose d'une corde permettant de faire basculer leur table. La première qui réussit à placer ses pièces de bois en équilibre, et à passer la ligne d'arrivée remporte le duel ! C'est finalement Clémentine qui remporte le duel. Raphaële s'incline alors et transmet le collier d'immunité que Julie lui avait offert lorsqu'elle avait remporté son duel.

Épreuve d'immunité

Après une nuit compliquée sur le nouveau camp, les aventuriers se lèvent et foncent participer à leur première épreuve d'immunité individuelle : le parcours du combattant. La gagnante de l'épreuve femmes affrontera le gagnant de l'épreuve hommes. Candice est bien décidée à se donner à fond pour préserver sa place sur le camp. La jeune femme arrive alors première de la course, talonnée par Cassandre. Du côté des hommes, Dylan est en tête, suivi de près par Yassin. C'est finalement Yassin qui remporte la course.

L'aventurier affronte alors Candice pour la finale. Après une course d'obstacles, les deux candidats doivent, à l'aveugle, retrouver le parcours qui permettra de libérer leur corde du tableau. Alors que les jeux sont serrés, c'est finalement Candice qui s'impose et gagne l'épreuve d'immunité !

Le conseil

Candice est intouchable pour ce conseil. Quant à Javier, il a déjà une voix contre lui. Pour rappel, il avait été le premier à tomber lors de l'épreuve du paresseux et a donc d'office un vote à son nom. Candice, Jérémy et Nathalie savent déjà contre qui voter : Javier. De leur côté, Yassin, Pascal, Dylan, Javier, Alban, Cassandre et Clémence hésitent entre Jérémy et Nathalie. Ils décident ainsi de partager les votes. Les candidats en danger sont alors Javier, Nathalie et Jérémy.

Avant le dépouillement, alors que Denis Brogniart demande si l'un des aventuriers a un collier d'immunité, Nathalie se lance : "Oui, mais pas celui que vous pensez." La candidate brandit alors le faux collier réalisé par Javier et se dit humiliée. Javier assume, les ex-Rouges confirment avoir été mis au courant. Et finalement, Jérémy révèle être celui qui a dénoncé la supercherie. Le conseil tourne au règlement de comptes entre les ex-Rouges d'un côté et Jérémy, Candice et Nathalie de l'autre.

Au conseil, on compte quatre bulletins contre Javier, quatre bulletins contre Jérémy et trois contre Nathalie. Comme le veut la règle, en cas d'égalité, les aventuriers sont invités à voter de nouveau dans le but de départager Javier et Jérémy. Finalement, la majorité vote contre Jérémy, qui est éliminé sur le champ... ou presque ! En effet, il ne le sait pas encore, mais l'aventurier rejoint Clémentine sur l'île de l'Exil et a peut-être une chance de réintégrer l'aventure !