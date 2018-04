Koh-Lanta All Stars : Tiffany éliminée, Clémentine exilée, les Rouges en guerre

L'aventure se poursuit à la suite des départs de Cédric et Olivier, dans Koh-Lanta All Stars. Tiffany, éliminée lors du dernier Conseil des Wakaï, a rejoint l'île de l'Exil. Clémentine a quant à elle dû faire face à son choix d'éliminer la jolie blonde. Résumé de la soirée.

C'est le feu chez les Rouges

Réveil particulier pour Pascal, Alban, Clémence et Dylan. Ils avaient encore du mal à digérer le fait que Tiffany ait quitté le camp. Mais pour Clémentine – qui est à l'origine de son départ –, cela coulait de source : "J'ai voté contre Tiffany tout simplement parce que j'ai vu l'avenir un peu plus loin avec l'équipe. Et je me suis dit qu'il valait mieux garder les hommes. Sur le coup de la colère, j'aurais bien sûr pu voter contre Dylan, j'étais très déçue par lui, mais j'ai pensé aux prochaines épreuves et à ma suite à moi. Je pense qu'il partira avant moi car il a montré un côté qui n'a pas du tout été apprécié par les autres."

Pour rappel, le beau blond a confié lors du Conseil qu'il a été faux avec son ancienne équipe afin d'aller plus loin dans l'aventure. Des propos qu'il a regrettés puisqu'il ne se doutait pas que Clémentine ne serait pas éliminée. Cela pourrait en effet le mener à sa perte puisque les anciens Rouges Pascal, Clémence et Alban ont salué le fait que la jeune femme n'ait pas voté contre Dylan malgré ces révélations.

Pendant ce temps, Tiffany découvrait l'île de l'Exil et a appris qu'elle allait devoir disputer un duel contre Raphaële. Une dernière chance de rester dans l'aventure. Et l'ambiance était quelque peu tendue chez les Rouges. En pleine nuit, Cassandre s'est rendu compte que personne ne s'était occupé du feu et qu'il avait bien failli s'éteindre. Si elle souhaitait faire des tours de garde, Jérémy l'a rapidement stoppée en disant que cela ne servait à rien. "Je trouve ça débile. Qu'est-ce qui est plus important sur ce camp que le feu ?", s'est-elle emportée.

Épreuve de confort

Stupeur chez les Rouges en découvrant que Tiffany avait quitté l'aventure. Et, après que Dylan a expliqué que Clémentine avait sorti un Collier d'immunité et qu'il avait aussi voté contre elle lors du Conseil, Candice a vu rouge. Mais pas le temps de s'énerver car il était temps de disputer l'épreuve de confort. À la clé : du poulet et des frites. Pour remporter cette belle récompense, une personne devait passer d'une plate-forme à une autre simplement à l'aide de deux supports tenus par les autres membres de l'équipe.

Chez les Wakaï, Clémence a été choisie pour être l'équilibriste et Cassandre chez les Rouges. Alors que les Jaunes avaient de l'avance, la femme de Mathieu Johann a fini par chuter. Heureusement pour eux, la même chose s'est produite chez les Toa. Au final, ce sont les Jaunes qui ont remporté le jeu. Une première depuis le début de l'aventure. Ils ont donc encore plus savouré leurs deux poulets et leurs frites.

Chez les Rouges, c'était la douche froide. Et Jérémy a eu bien du mal à digérer la défaite. Il a donc accusé Cassandre de tous les maux : "J'ai trouvé que Cassandre voulait vachement se mettre en avant. En ce moment, elle veut avoir un rôle qu'elle ne devrait pas forcément avoir. (...) Elle pense tout savoir mais elle fait beaucoup de mauvaises stratégies." Sous le coup de la colère, le beau brun a pris la décision de révéler à Nathalie que le Collier d'immunité qu'elle avait trouvé était un faux et qu'il avait été confectionné par Javier, Pascal et Yassin. Une nouvelle qui a abasourdi la jeune femme. "Je viens de me rendre compte que je suis dans une équipe Rouge de faux-culs et de menteurs (...). Le fait de s'être foutu de ma gueule en groupe... Je vais vraiment l'apprécier, ma vengeance", s'est-elle énervée avant d'annoncer qu'elle se ralliait aux anciens Jaunes.

Après avoir prévenu Nathalie, Jérémy a alors mis Candice et Ludovic dans la confidence. Pendant ce temps, Cassandre a découvert un véritable Collier.

Épreuve d'immunité

Chaque camp a découvert sur sa plage un flotteur et des bambous. Leur but ? Construire un radeau pour l'épreuve d'immunité. Sur l'île de l'Exil, gros coup dur pour Tiffany et Raphaële qui n'avaient plus de feu à cause du déluge qui s'est abattu durant la nuit. Les Jaunes et les Rouges ont eu plus de chance, le leur a survécu. Malgré la fatigue, les deux équipes ont rejoint Denis Brogniart pour la nouvelle épreuve. Une course-poursuite à bord de leur radeau. Et ce sont les Rouges qui l'ont emportée.

Une fois de retour sur le camp, Dylan n'a pas caché son inquiétude quant à l'issue du Conseil. Se sentant en danger, il est rapidement parti à la recherche d'un Collier d'immunité. N'en trouvant aucun, il souhaitait avoir la certitude que sa rivale Clémentine n'en possédait pas un. Sa technique ? Fouiller son sac. Sauf que c'est celui d'Alban qu'il a malencontreusement pris et ce dernier l'a vu. Très vite, l'aventurier a prévenu Pascal qui était furieux : "C'est une méthode de voyou et de moins que rien. C'est honteux." Une méthode qu'il ne connaît que trop bien puisque, lors de sa saison en Thaïlande, Gabriel avait fouillé son sac. Sans surprise, Pascal n'a pas caché à Dylan qu'il était choqué et que cela pourrait peser dans la balance ce soir. Très mal, le jeune homme avait prévu de s'excuser auprès de Clémentine.

Chez les Rouges, Jérémy était toujours furieux contre Cassandre. La nouvelle raison ? La jeune femme a enlevé la paille située dans la cabane pour la mettre près du feu et sur le toit. "Je ne peux plus l'encadrer", a-t-il pesté. Un avis partagé par ses amis Nathalie, Candice et Ludovic. Et leur rapprochement n'est pas passé inaperçu auprès des trois autres aventuriers.

Le duel

C'était l'heure du duel pour Tiffany et Raphaële. Toutes deux devaient construire un édifice de trois étages le plus rapidement possible. Très vite, la belle blonde était démoralisée car elle n'arrivait pas à avancer contrairement à son adversaire. Malgré ses larmes, elle n'a malgré tout rien lâché. Ce n'était malheureusement pas suffisant puisque Raphaële a été plus forte. En plus d'avoir gagné, elle a eu le droit à une autre récompense : le feu.

Le Conseil

Avant d'arriver au Conseil, Pascal n'a pas caché à Clémentine qu'il comptait voter contre elle car s'ils allaient jusqu'à la réunification, il avait peur qu'elle s'allie à Candice et Ludovic. Pour se défendre, Clémentine a promis qu'elle ne voterait jamais contre Clémence, Alban et lui et que si elle allait aux Ambassadeurs, elle ne céderait pas. De son côté, Alban a annoncé à Dylan qu'il allait voter contre lui. Ce dernier a donc assuré qu'il se vengerait s'il revenait du Conseil : "Il va payer ce qu'il a fait."

Une fois l'heure du Conseil, Dylan s'est, comme promis, excusé auprès de Clémentine d'avoir fouillé dans son sac. Une grosse surprise pour la Survivor : "Je ne comprends pas du tout. Ça me choque et ça me choque de l'apprendre ici... Pour moi, ce n'est pas facile de l'avoir dans mon équipe." Place aux votes ensuite et c'est Clémentine qui a été désignée à la majorité.