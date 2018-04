Koh-Lanta All Stars : Cédric éliminé, Tiffany exilée et un abandon forcé

Après l'élimination de Julie la semaine dernière et l'exil de Cédric, Koh-Lanta All Stars était de retour sur TF1, ce vendredi 6 avril 2018. Un épisode riche en rebondissements. Résumé de la soirée !

Tensions et épreuve de Confort

Grosse surprise pour Cédric. Il a découvert l'île de l'Exil et a appris qu'il allait devoir disputer un duel contre Raphaële et le remporter pour rester dans l'aventure. "J'exulte, je suis vraiment content. Mon objectif, c'est d'éliminer tout le monde et d'aller au bout", a-t-il admis.

Ambiance beaucoup moins joyeuse sur le camp des Toa. L'équipe a découvert que Nathalie ne leur a pas indiqué la proximité de manguiers. Ils l'ont même suspectée d'avoir mangé ses fruits en cachette. Très vite, Cassandre et Javier n'ont pas tardé à crier leur colère. "Je ne suis pas loin de partir en sucette", a admis ce dernier. Pascal a donc tenté d'apaiser les tensions, souhaitant que leur team reste soudée jusqu'à la réunification.

Si chez les Jaunes, la cohésion était au rendez-vous, une ombre planait avant l'épreuve de Confort. "Ça fait deux jours que j'ai des douleurs à l'estomac. J'ai hyper mal au bide", a admis Olivier. Il n'a donc pas disputé le jeu et a dû subir des analyses.

Épreuve très particulière puisque c'était une épreuve individuelle. Si les deux premiers remportaient un avantage, le dernier héritait d'un votre contre lui au prochain Conseil. Le but du jeu ? Rester suspendu le plus longtemps possible sur un rondin. Javier est le premier à avoir lâché, il avait donc un vote contre lui au prochain Conseil. Il a été suivi par Ludovic, Cassandre, Jérémy, Alban, Nathalie, Tiffany, Clémentine, Clémence, Candice et Pascal. Yassin s'est finalement incliné face à Dylan.

La récompense pour Dylan et Yassin ? Être les chefs de leur équipe. Étant le premier, le beau blond a choisi en premier ses coéquipiers et pouvait choisir son camp.

Nouvelle équipe Rouge : Javier, Ludovic, Candice, Jérémy, Nathalie, Cassandre

Nouvelle équipe Jaune (qui reste sur son camp qui a la chance d'avoir le feu) : Tiffany, Pascal, Clémence, Alban, Olivier, Clémentine

Nouvelle vie pour les équipes

Tiffany, Alban, Pascal et Clémence ont découvert leur nouveau camp. Un endroit "plus propre" et surtout, avec le feu ! Pascal n'a d'ailleurs pas caché sa joie... en enfonçant ses anciens camarades : "On a laissé des Rouges qui sont faibles. Cassandre est fatiguée, Nathalie ne sert à rien, Javier est en chute libre." Et très vite, il s'est rapproché de Dylan. De son côté, Dylan n'a pas hésité à critiquer certains de ses anciens camarades, dont son ami Cédric. Une attitude que Clémentine n'a pas comprise. Comme si cela ne suffisait pas, elle se sentait seule avec le départ de Candice dans l'autre équipe et l'absence d'Olivier. Elle a donc tenté de trouver un Collier d'immunité.

Heureusement, elle n'entendait pas son chef d'équipe Dylan parler d'elle dans son dos : "Je respecte toute mon équipe sauf Clémentine. Je l'ai juste choisie pour qu'elle ne pourrisse pas l'aventure de Yassin [Ils étaient en froid lors de leur précédente aventure et elle a précipité son élimination, NDLR]. Je m'en fous un peu de son comportement, je compte venger Yassin de son aventure précédente." Manque de chance pour lui, Clémentine a trouvé son Collier d'immunité. Elle n'était donc pas en danger en cas d'élimination cette semaine.

Ludovic et Candice découvraient aussi leur nouvelle île, celle des Rouges. La jolie blonde n'a pas caché être heureuse de retrouver son ami Jérémy. Les deux nouveaux sont ensuite partis à la recherche de nourriture et ont donné de précieux conseils à leurs nouveaux camarades. Ludovic s'est aussi attaqué au feu. Et pour la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta, il l'a allumé à deux reprises. Pendant ce temps, Javier s'inquiétait de son sort, lui qui avait déjà une voix contre lui. Il a donc tenté d'assurer ses arrières en se rapprochant de son "ennemie" Nathalie.

Sur l'île de l'Exil, le feu était aussi d'actualité puisque Cédric a réussi a en allumer un. Une première pour l'aventurier qui n'était pas peur fier de son exploit. Après avoir savouré leur repas, place au duel. L'objectif : chacun disposait d'une perche avec laquelle il fallait placer des boules sur un support. Il devait ensuite mettre un deuxième support, puis une deuxième boule, etc. Les deux aventuriers devaient au final en empiler 5. Une épreuve de précision et de patience haletante qui a été remportée par Raphaële.

Épreuve d'immunité

En arrivant, les aventuriers ont appris qu'Olivier était contraint d'abandonner sur décision médicale. Un coup dur pour Clémentine et Ludovic qu n'ont pu cacher leur émotion. Mais ils ont vite dû se ressaisir pour l'épreuve. Chaque équipe devait porter un bélier de 85 kilos et 5 mètres de long avec lequel ils devaient détruire le plus vite possible les obstacles sur leur chemin pour arriver jusqu'au totem d'arrivée. Après de gros efforts, ce sont les Rouges qui ont (une fois de plus !) remporté le jeu.

Une fois de retour sur le camp, Dylan et Clémentine se savaient en danger. Le jeune homme s'est donc rapproché des anciens Rouges et a tout fait pour que sa camarade soit éliminée. Mais il ignorait qu'elle était en possession d'un Collier. Clémentine a d'ailleurs tout fait pour être désignée afin de réaliser un véritable coup de bluff.

Le Conseil

Dylan n'a pas caché avoir préféré prendre plus d'anciens Rouges dans son équipe car il était dans la ligne de mire de ses anciens coéquipiers. Mais Clémentine lui a fait remarquer qu'aujourd'hui, il était tout autant en danger. Il aurait donc mieux valu prendre plus d'anciens Jaunes selon elle. Dylan lui a répondu qu'il n'était pas assez lui-même avec son ancienne équipe pour ne pas sauter rapidement. "J'ai envie de rire et pleurer à la fois. C'est n'importe quoi. Ça veut dire que tu as joué un faux jeu depuis le début, alors qu'Olivier et Ludovic t'ont donné toute leur confiance. T'es dégueulasse p*****", s'est énervée Clémentine.

Place aux votes. C'est Clémentine qui a été désignée à la majorité. Mais, comme elle a sorti son Collier, c'est finalement Tiffany qui a été éliminée, car elle avait une voix contre elle.