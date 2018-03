Koh-Lanta All Stars : Julie éliminée, Cédric exilé, un candidat blessé

Koh-Lanta All Stars (ou Koh-Lanta : Le Combat des héros) était de retour ce vendredi 30 mars, pour un troisième épisode, sur TF1. Avec l'élimination de Chantal, les Jaunes ont une fois de plus perdu l'un des leurs à l'issue du Conseil : Raphaële. Cette dernière a donc rejoint l'île de l'Exil où se trouvait Julie.

Les Wakaï ont-ils une fois de plus perdu toutes les épreuves ? Résumé de la soirée.

Nouvelle colocataire pour Julie. Et la belle brune a fait les choses bien ! Avant d'accueillir Raphaële, elle a fait "le ménage" et a préparé à manger. Une fois cette dernière arrivée sur l'île et un bon petit câlin, Julie lui a expliqué qu'elles allaient devoir s'affronter lors d'un duel. En revanche, elle a préféré ne pas raconter qu'elle avait trouvé un Collier d'immunité.

Épreuve de confort et blessure

Pendant ce temps, l'ambiance était particulière chez les Jaunes. Après leurs nouvelles défaites, la plupart étaient abattus. Tous ont heureusement pu compter sur Candice pour les remotiver. Son astuce pour être prête mentalement avant une épreuve : respirer par le nez, arrêter sa respiration et souffler par la bouche. Une technique testée par ses coéquipiers.

Il était ensuite temps de se rendre à l'épreuve de confort. Une fois sur place, les Rouges ont découvert que Raphaële avait été écartée. Un choix qu'ils n'ont pas compris. "Pour nous, Cédric depuis le début ne relève pas le niveau que nous escomptions", a admis Pascal. Denis Brogniart a ensuite révélé la récompense que l'équipe gagnante recevrait : un kit de pêche et un perroquet (un poisson). Par souci d'équité, Javier, Yassin et Nathalie n'ont pas participé au jeu.

Le but de l'épreuve ? Tenir en équilibre sur une partie de poutre inclinée de 1,70 mètre de long, pendant au moins cinq secondes. Avant cela, ils devaient passer de plate-forme en plate-forme avec l'aide d'un simple bambou de 5 mètres de long. Et il fallait attendre que l'équipe soit au complet sur une plate-forme pour passer à la suivante.

Les Wakaï étaient en tête au départ. Mais à cause de Cédric, les Rouges ont vite pris l'avantage. Petite pause le temps de changer le bambou des Toa qui avait rompu sous le poids de Pascal et c'était reparti. Les Jaunes ont tout donné afin de rattraper leur retard. Olivier, soucieux de remporter l'épreuve, s'est un peu trop précipité au moment de passer sur une plate-forme et a malencontreusement blessé Ludovic en lui donnant un coup de genou au visage.

Ce dernier a donc été transporté d'urgence par les médecins. Si Ludo souhaitait reprendre le jeu, les médecins ont préféré faire des examens complémentaires pour prendre une décision. Ils ont en tout cas préféré qu'il ne dispute plus cette épreuve. Triste et gêné, Olivier a confié, au bord des larmes : "C'est ma faute, je ne fais pas attention. C'est mon copain de l'aventure. C'est difficile." Mais pas le temps de se remettre de ses émotions, Denis Brogniart a de nouveau donné le coup d'envoi du jeu, qui se disputait sans Alban afin qu'il y ait le même nombre de candidats dans chaque équipe. Tous ont repris leur position exacte. Et c'est finalement les Rouges qui ont gagné. Un double coup dur pour les Jaunes.

Une fois de plus, Candice a eu du mal à digérer la défaite : "Ça me saoule, on n'est pas bons. Toutes les épreuves, c'est quand même une part d'individuel. Chaque fois, il y a toujours des mauvais. Je suis trop énervée." Et d'ajouter, en larmes : "On a des glandos, on a des nuls (...). Cédric continue à nous faire perdre du temps." De son côté, Dylan a expliqué que Cédric n'était "pas légitime" et Clémentine a confié qu'il fallait qu'il assume son côté faible. Olivier était quant à lui en pleine déprime à cause de son erreur vis-à-vis de Ludovic, et Cédric était "touché et vexé" que les Rouges le pensent faible. Grosse ambiance !

Le duel

Chez les Rouges, l'ambiance était heureusement au beau fixe. Seule ombre au tableau ? Nathalie qui agaçait certains aventuriers à force de chercher un Collier d'immunité. Javier, Yassin et Pascal avaient donc réalisé un faux collier afin de lui faire une bonne blague. Pour qu'elle tombe dessus, Yassin l'a poussée à aller le chercher vers l'endroit où ils l'avaient dissimulé.

Pendant ce temps, place au duel pour Julie et Raphaële. Toutes deux étaient en possession de deux extenseurs, avec au milieu un bâton en bois. L'objectif ? Tirer de part et d'autre pour maintenir le bâton au milieu. Si l'une d'elles laissait tomber le bâton, c'était perdu. Et c'est Julie qui a donc été définitivement éliminée de la compétition. "Je laisse les clefs de la maison. Parce que je veux que toutes les chances soient avec toi, je vais te faire un cadeau. J'ai trouvé un collier et il est pour toi", a confié la jeune femme, très émue.

Épreuve d'immunité

Direction l'épreuve d'immunité pour les deux équipes. Et Cédric avait la pression, car ses coéquipiers l'avaient dans le collimateur. Une fois sur place, Denis Brogniart a annoncé que Ludovic avait passé la nuit en observation, à l'hôpital... et qu'il pouvait faire son retour. Une nouvelle qui a motivé sa troupe.

Pour cette épreuve, certains étaient aveuglés par un bandeau et un aventurier devait leur servir de guide. En relais, le but était de casser le plus vite possible cinq plaques. Ensuite, le guide devait monter le plus vite possible, en suivant une corde, au sommet d'un échafaudage pour casser une dernière cible.

La répartition côté Rouge : Yassin guide de Nathalie, Clémence, Jérémy, Tiffany et Alban

La répartition côté Jaune : Clémentine guide de Cédric, Olivier, Dylan, Candice et Ludovic

Cédric a eu bien du mal à écouter Clémentine, tandis que Yassin a su guider son équipe sans problème. Les autres membres des Wakaï ont heureusement rattrapé le retard. S'ils étaient au coude-à-coude, les Rouges ont finalement gagné une fois de plus (6 victoires pour 0 contre les Wakaï). Olivier a donc reproché à son équipe de ne pas avoir écouté Clémentine. Une réflexion qui est mal passée auprès de Dylan : "T'es juste en train de nous taper la honte." Cédric, lui, a confié qu'il n'était pas le seul à avoir fait des erreurs. Pourtant, tous l'ont accablé.

Une (fausse) découverte pour Nathalie

Se sentant menacé, Cédric est allé à la recherche du Collier d'immunité, en compagnie de Dylan. Même s'il lui en voulait, le beau blond a confié qu'il l'avait accompagné pour savoir s'il en trouvait un. Et il a expliqué que, dans le cas où il tomberait sur un Collier, il le gardait. C'était aussi un moyen pour lui de se mettre personne à dos en expliquant aux autres qu'il était parti avec Cédric pour le surveiller. Une stratégie qui fonctionnait à merveille. Pour sa part, Cédric a admis qu'il avait songé à faire un faux collier.

Chez les Rouges, Nathalie était plus confiante, car elle a réalisé une belle performance lors de l'épreuve d'immunité. C'est donc avec un grand sourire qu'elle est partie pêcher avec Jérémy. Un bonheur qui a touché son équipe. Pascal a donc demandé à Javier de reprendre son faux collier. Mais ce dernier n'a pas souhaiter l'écouter, car il se savait en danger s'ils allaient au Conseil.

Cassandre, elle, ruminait. Lassée que ce soit toujours les femmes qui préparent à manger, elle a partagé son ressenti avec les hommes afin de ne pas nourrir de rancoeurs. Le lendemain, Nathalie est une fois de plus partie à la recherche d'un Collier. Et elle est tombée... sur le faux collier de Javier. Une situation qui l'a beaucoup émue et l'a fait paniquer. Très vite, elle l'a cachée afin que personne ne le trouve. Javier a vite constaté que son faux bijou n'était plus là. Ce dernier a donc prié pour qu'elle ne tombe pas sur un vrai et découvre la supercherie. Les autres membres du groupe n'ont quant à eux pas cautionné son idée, mais il n'ont pas pour autant parlé à Nathalie.

Le Conseil

Place au Conseil. Cédric a reconnu ses erreurs lors des épreuves. Ludovic a admis qu'il allait "péter une durite" à force de perdre et Clémentine avait "un peu honte" mais gardait espoir. À l'issue des votes, nous avons appris que c'est Cédric qui avait été désigné en majorité par ses camarades. Il rejoint donc Raphaële sur l'île de l'Exil. "Je suis désolé que vous n'ayez pas eu le vrai Cédric. J'assume vraiment les défaites dans lesquels je n'ai pas été au niveau", a-t-il confié avant de partir.