Javier (Koh-Lanta All Stars) et son faux collier : "Je suis stratège, j'assume"

Le deuxième épisode de Koh-Lanta All Stars (TF1) diffusé vendredi 23 mars 2018 a été marqué par le départ de Chantal, qui a perdu son duel contre Julie, l'arrivée de Raphaële sur l'île de l'exil... et la création d'un faux collier d'immunité par Javier ! Le but ? Faire croire à Nathalie qu'elle ne risque rien si les Rouges vont au conseil.

Dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours qui sortira en kiosques lundi 26 mars 2018, l'aventurier s'est confié sur ce geste. "Koh-Lanta, c'est un peu la loi de la jungle, lance-t-il. Alors, à défaut de trouver un collier d'immunité, j'ai osé en créer un pour qu'elle se sente en sécurité même si elle ne l'était pas." Javier est stratège et ne s'en cache pas. C'est d'ailleurs un plus pour lui : "Quand on est fichu comme moi, on doit être stratège. Mais j'assume..."

Ce faux collier n'a aucune valeur

Pas certain que le reste de l'équipe voie ce faux collier d'un bon oeil. Toutefois, l'aventurier ne s'expose à aucune sanction de la part de la production. Contacté par nos confrères de Télé Star, cette dernière s'explique : "C'est un jeu. Javier a le droit de fabriquer tous les faux colliers qu'il veut. La sanction, si sanction il devait y avoir, elle pourrait plutôt venir des autres aventuriers, qui pourraient le lui faire payer d'une façon ou d'une autre ou lui en vouloir."

Toutefois, la production tient à rappeler que ce faux collier "n'a aucune valeur" : "Il n'est pas réglementaire. Si quelqu'un venait à le trouver et à le sortir au conseil, Denis Brogniart se chargerait de lui révéler qu'il ne protégera pas l'aventurier qui le possède d'une élimination !"

Reste à savoir si Nathalie finira par tomber sur l'objet...