Koh-Lanta All Stars : Chantal éliminée, Raphaële exilée, les Jaunes divisés !

Ce vendredi 23 mars 2018, TF1 diffusait le deuxième épisode de Koh-Lanta All Stars. Dix-huit candidats étaient toujours en compétition puisque la semaine passée, Julie rejoignait l'île de l'Exil et Chantal s'apprêtait à le faire. Mais aujourd'hui, l'un des participants a bel et bien été éliminé. Résumé de la soirée.

Une nouvelle aventure pour Chantal

Chantal l'ignorait, mais elle était en route pour rejoindre Julie sur l'île de l'Exil. Sans surprise, cette dernière a été folle de joie de découvrir qu'elle n'allait plus être seule. Aussi a-t-elle sauté dans les bras de sa nouvelle colocataire, bien qu'elle n'ait plus d'atomes crochus que cela. Et très vite, elle lui a appris qu'elles allaient devoir s'affronter lors un duel et que la perdante quitterait définitivement l'aventure, tandis que l'autre resterait sur place dans le plus grand secret. Une nouvelle qui a fait ressortir le côté guerrière de la candidate de Koh-Lanta 2015 : "Si je réintègre l'aventure, je vais sortir de ma poche la Chantal d'avant, c'est-à-dire ne plus faire de cadeaux, car ça n'a fait que me rendre plus faible. Je vais sortir la vraie battante, la vraie méchante. Celle qui est allée jusqu'aux poteaux et qui les a gagnés."

Très vite, elle a donc tenté de trouver le Collier d'immunité en compagnie de Julie. Et toutes deux ont fait un pacte : donner l'objet à la personne qui remportera le duel. En revanche, Chantal a été très claire, elle ne compte pas le donner à Ludovic s'il la rejoint un jour. La raison ? Elle n'a pas supporté qu'il vote contre elle à cause d'une simple absence de feeling.

Pendant ce temps, du côté des Jaunes, l'ambiance était pesante. Les aventuriers avaient du mal à digérer le fait d'avoir déjà perdu deux de leurs membres, ils ont donc pris la décision de nommer un chef. Ce sont les noms de Cédric et d'Olivier qui sont le plus sortis. Mais ce dernier s'est désisté : "Ce rôle de leader, je ne vais pas l'endosser. Je m'éclate dans mon aventure, je me défonce, mais pour l'instant, je ne la prendrai pas. Je vais laisser faire." Peut-être craignait-il de finir par se faire des ennemis ?

Epreuve de confort

C'est plus motivés que jamais que les Wakaï ont pris le chemin de l'épreuve de confort. Une fois sur les lieux, les Rouges ont découvert que c'est Chantal qui avait été évincée. Une décision qui n'a pas fait l'unanimité. "Même si je n'avais pas d'affinités avec elle, elle était extrêmement impressionnante. Donc, forcément, je suis surpris", a confié Alban. Olivier s'est alors justifié : "Ça a été très dur pour nous de faire ça. C'était une très mauvaise journée hier pour tout le monde. C'est à la fois le critère physique et la vie sur le camp qui ont fait qu'on l'a sortie. Mais ça a été un crève-coeur." Denis Brogniart a ensuite expliqué l'épreuve : détruire huit cibles (la plus proche se situait à 7 mètres et la plus éloignée à 21). La récompense : rencontrer une équipe de rugbyman locale. Pascal et Cassandre ont été écartés du jeu afin que le nombre de candidats soit équitable.

Après avoir escaladé un mur de 3 mètres afin de prendre les munitions, place au combat. Clémentine a ouvert le score chez les Jaunes, et Tiffany chez les Rouges. Au terme de ce match très serré, ce sont finalement les Rouges qui ont gagné. Pas de quoi abattre les Wakaï, fiers de leur épreuve.

Une fois de retour sur le camp, Dylan a déchanté : "C'est bizarre ces mentalités, ces sourires après une défaite. C'est un truc que je ne comprends pas. Je pense qu'on devrait se remettre en question, avoir un peu plus de hargne." Des critiques qu'il s'est bien gardé de partager avec ses coéquipiers. Le jeune mannequin a préféré faire croire qu'il était motivé et qu'à la prochaine épreuve, l'équipe sortirait les Rouges. Son petit jeu a bien fonctionné puisque Raphaële était persuadée qu'il était naturel et pas stratégique.

Dylan a néanmoins admis qu'il se sentait bien dans cette team, lui qui est d'ordinaire plutôt reservé, et qu'il n'aurait pas aimé être chez les Rouges qu'il juge moins honnêtes.

Duel pour Chantal et Julie

Place au duel pour Julie et Chantal. Et c'est une épreuve de patience et d'agilité qui les attendaient. Toutes deux devaient placer un bambou à la verticale sur le sommet de leur crâne et rester dans cette position le plus longtemps possible. Après 11 minutes, c'est Chantal qui a lâché. Sonnée, elle a définitivement quitté l'aventure, face à une Julie en larmes. Cette dernière était en effet heureuse d'avoir remporté l'épreuve et ne s'y attendait pas (vous non plus, avouez-le). Elle a donc rejoint l'île de l'Exil seule et a attendu son prochain adversaire.

Épreuve d'immunité

Toujours aussi déterminés, les Jaunes sont arrivés sur l'épreuve d'immunité. Le but ? Tenir le plus longtemps possible sur un plan incliné, à l'aide d'une corde. L'équipe perdante était celle dans laquelle il ne restait plus personne sur le plan. Alban et Javier n'ont pas eu la chance de disputer cette épreuve. Quant aux autres, ils ont tout donné afin de remporter le Totem.

Cédric, Raphaële et Dylan sont les premiers à avoir lâché chez les Jaunes, Tiffany, Nathalie et Pascal chez les Rouges. Après une lutte acharnée, se sont les Rouges qui ont gagné grâce à Clémence et Yassin.

Abattue et énervée, Candice n'a pas manqué de pousser un coup de gueule : "Je suis déçue du manque de mentalité de certains dans notre équipe . (...) Quand on part sur l'épreuve en disant 'J'ai mal quelque part', pour moi c'est un manque de mentalité (sic). Et ça, ça m'agace, personnellement." La remarque visait Cédric qui souffrait de douleurs à la cheville et qui s'est plaint dès le début de l'épreuve. Et Olivier d'en rajouter une couche : "Il faut se faire mal. Il faut avoir les crocs, il faut être méchant. Moi aussi j'ai eu mal à un moment, on a tous eu mal." De son côté, Clémentine n'a pu retenir ses larmes.

Une équipe des Jaunes divisée

Une fois de retour sur le camp, l'ambiance était toujours tendue. Cédric s'en voulait beaucoup de s'être mis Candice, Olivier ou Ludovic à dos. Il savait que sa place était en danger. De son côté, Dylan n'a pas compris pourquoi on l'avait placé en bout lors de l'épreuve, alors que, selon lui, il ne devait pas être derrière Olivier qui est "est vraiment nul". D'autant plus que ce dernier lui a demandé de lâcher la corde pour être plus à l'aise. Mais encore une fois, il s'est bien gardé de partager ses rancoeurs. Et c'est bien dommage car du coup, Clémentine estimait que Raphaële, Cédric et lui étaient ceux qui s'étaient le moins donnés. Un avis partagé par Candice, Olivier et Ludovic.

Se sachant menacé, Cédric a fait son mea culpa afin d'apaiser les esprits. Il a également assuré pouvoir donner plus physiquement et s'est rapproché de certains pour éviter l'élimination. "C'est facile de s'excuser, mais c'est trop tard", a pesté Olivier. Raphaële a également tenté de sauver sa place en disant qu'elle n'avait pas démérité et que cela l'embêterait vraiment de partir. L'appréciant beaucoup, Olivier l'a alors incitée à trouver le Collier d'immunité pour sauver sa peau. Il l'a même accompagnée et lui a promis de le lui donner s'il le trouvait.

Du côté des Rouges, même si tout allait bien, Nathalie est partie à la recherche du Collier d'immunité. Cette dernière préférait prévenir en cas de prochaine défaite car selon elle, elle était la plus susceptible de partir. Un défi qui n'est pas passé inaperçu et qui a inquiété quelque peu son équipe. Javier a alors pris la décision de faire un faux collier pour faire croire à Nathalie qu'elle en avait trouvé un et qu'elle n'était pas en danger. Il a mis ses amis Pascal et Yassin dans la confidence. Ces derniers l'ont donc aidé à accomplir sa tâche. C'était aussi un moyen pour Javier de se sauver puisqu'il pensait également être sur la sellette et ne souhaitait pas se faire sortir à cause d'un collier, comme cela a été le cas lors de sa précédente aventure. Une fois leur oeuvre terminée, ils ont pris soin de la cacher non loin des endroits où Nathalie se rendait régulièrement.

Julie aussi tenté de trouver un collier sur son île de l'Exil. Et... elle a réussi !

Conseil

Place au Conseil pour les Jaunes. Une fois de plus, Cédric a endossé la défaite de son équipe lors de la dernière épreuve. Dylan a pour sa part regretté de ne pas s'être affirmé. Si Olivier et Cédric l'ont poussé à prendre confiance en lui, Candice lui a reproché d'être "maladroit" et de ne pas avoir de mental. "Je pense qu'il faut qu'il s'assume", a pour sa part confié Clémentine. Des reproches auxquels le beau blond n'a pas vraiment réagi. Il était ensuite l'heure pour les aventuriers de voter. Raphaële a été désignée en majorité et va donc rejoindre Julie sur l'île de l'Exil.

À noter qu'Olivier, qui disait vouloir l'aider à sauver sa peau... a voté contre elle. Il a donc eu le même comportement avec la belle brune qu'avec Chantal. Une attitude qui ne devrait une fois de plus pas passer auprès du public.