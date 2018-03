Javier (Koh-Lanta) et le faux collier d'immunité : La scène off qui change tout

Javier a fait fort lors de l'épisode 2 de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) diffusé vendredi 23 mars 2018. En effet, le candidat a fabriqué un faux collier d'immunité dans le but de piéger sa camarade Nathalie. Un geste qui a beaucoup divisé sur les réseaux sociaux. Interviewé par nos confrères de Télépro, l'aventurier s'est expliqué, évoquant notamment une scène "pas vue" à l'écran.

"Lors du deuxième jour, Nathalie est venue vers moi et m'a dit : 'Tu fais un peu partie des anciens, je ne voterai pas pour toi parce que moi aussi je fais partie des anciens.' Ça m'a un peu perturbé parce que j'envisageais de l'éliminer en premier, parce que c'était celle que j'estimais la plus faible", confie alors Javier. L'aventurier s'est alors retrouvé contraint de changer sa stratégie. "Je me suis dit que c'était stupide d'éliminer quelqu'un qui ne veut pas vous éliminer", poursuit le Belge.

Seulement, tout ne s'est pas passé comme prévu. "Deux jours plus tard, Cassandre vient me dire : 'Fais attention, Nathalie est venue me parler et elle m'a dit que si on perdait une épreuve d'immunité, elle voterait sans doute pour toi'", raconte Javier. Et d'ajouter : "C'est une petite claque que je me prends. Et puis je m'en prends très vite une deuxième parce que Pascal me sort la même chose. Je me dis : 'Merde alors, elle me met en sécurité pour mieux me dégager par la suite !'"

Finalement, Javier n'a pas hésité à s'en prendre à Nathalie. "Je n'ai plus eu de scrupule", lance-t-il. D'ailleurs, il assure assumer son geste "à 2000%", malgré les critiques sur les réseaux sociaux et les quelques réserves de ses camarades sur le camp Rouge de Koh-Lanta All Stars.