Cody Walker rend hommage à son frère Paul et fait une grande annonce !

Trois ans et demi après la mort de Paul Walker, alors que Vin Diesel s'évertue à faire perdurer son héritage sur grand écran avec le 8e Fast & Furious, son petit frère Cody fait lui aussi vivre le nom de son aîné au travers de son organisation caritative, Reach out Worldwide. Depuis le crash qui a coûté la vie à son grand frangin, Cody a repris les affaires de l'association qui vient en aide aux populations défavorisées à cause de catastrophes naturelles.

Actuellement, Cody Walker est en Australie pour lever des fonds. Il tourne notamment une série de vidéos intitulées #Drive4Paul et assiste à des projections de Fast & Furious où il tente de sensibiliser les fans de la franchise au combat de celui qui interprétait Brian O'Conner dans la franchise. Au Daily Mail australien, il s'est confié sur la tâche que son frère lui a léguée bien involontairement, lui rendant au passage un vibrant hommage en dressant le portrait d'une star humble, engagée et qui avait les pieds sur terre.

"Paul avait le plus grand coeur au monde, c'était un exemple, souligne Cody, admiratif. Il évoque la richesse que Paul avait et comment il se comportait face à la célébrité. Il était très riche et il le savait. Il ne s'est jamais perdu après être devenu célèbre. Il continuait de conduire un pick-up 90% du temps."

Sensible à la cause des plus défavorisés de notre monde, Paul Walker a lui-même créé sa propre organisation. "Paul ne cherchait pas la reconnaissance. Les gens ne savaient rien de son organisation avant qu'il ne décède", assure Cody. Selon lui, Paul a beaucoup veillé à ce que les volontaires qui s'engagent avec lui le fassent avec coeur. "Il ne voulait pas que les personnes qui s'impliquent le fassent pour de mauvaises raisons, juste parce que lui était attaché au projet. Et il ne voulait pas que les médias le montrent et l'encensent, ce n'était pas le but." Et d'ajouter : "C'est un truc qu'il a fondé à 100%, qui venait de sa poche."

Voilà de quoi conserver pour l'éternité l'image d'un homme simple et généreux, comme cette planète devrait en compter bien plus. Aujourd'hui, c'est Cody qui donne corps à cet héritage et on imagine que son grand frère en serait très fier.

Aperçu dans la peau du regretté Paul avec le concours du frère aîné Caleb, Cody a également épousé une carrière d'acteur, jouant dans Furious 7 mais aussi dans USS Indianapolis. S'il n'est pas exclu qu'il revienne un jour reprendre le rôle de son frère, Cody Walker a tenu à annoncer que le prochain Fast & Furious se tournerait en Australie. "Les fans méritent d'avoir Fast & Furious 9 ici. C'est toujours un lieu nouveau et ils ne sont pas encore venus ici. Ça aura tardé", a fièrement annoncé le jeune homme de 28 ans.