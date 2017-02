Colton Haynes (Teen Wolf) : Le beau gosse pose au lit avec son chéri...

Après avoir révélé, à l'occasion de la Saint-Valentin, l'identité de son nouveau compagnon, l'acteur américain Colton Haynes n'hésite plus à afficher son bonheur sur les réseaux sociaux. Le beau gosse de Teen Wolf et Arrow a partagé un touchant cliché pris au lit...

Sur Instagram, l'acteur de 28 ans a posté une photo en mode selfie de lui et de son petit ami, le fleuriste star Jeff Leatham, dimanche 19 février. "Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un entre dans votre vie et vous donne l'envie de devenir un homme meilleur. Je me sens si béni d'être à tes côtés @jeffleatham #CestDeÇaQueSontFaitsLesFilms", a-t-il ajouté en légende. Colton Haynes et son chéri, qui est précisément directeur artistique spécialisé dans la décoration florale et travaille pour les très chics établissements Four Seasons Hotel à Beverly Hills et Four Seasons George V à Paris, sont ensemble depuis quelques semaines.

Avant d'afficher son histoire de coeur, Colton Haynes était très discret sur sa vie privée. Alors que des rumeurs, persistantes, revenaient régulièrement pour évoquer son homosexualité, il avait fini par confirmer l'information sur la Toile. Depuis, il s'est exprimé sur sa sexualité, révélant même un gros passage à vide pendant sa jeunesse...