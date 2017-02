Colton Haynes : Le beau gosse de Teen Wolf officialise avec son amoureux !

Après un laborieux coming out, Colton Haynes a fini par se sentir assez à l'aise pour publiquement assumer son homosexualité. L'acteur des séries Teen Wolf et Arrow a même franchi un stade puisqu'il vient de présenter son amoureux...

Assez secret, Colton Haynes n'a jamais trop levé le voile sur sa vie privée, mais, depuis son coming out, il s'épanche un peu plus souvent et librement. Sur les réseaux sociaux, le beau gosse de 28 ans a posté une photo prise à Los Angeles où on peut le voir sur le toit d'un immeuble au coucher de soleil, enlacé avec son chéri, au milieu d'un coeur peint au sol et entouré de bougies. "Le jour le plus spécial de ma vie. Merci @jeffleatham. On est la tête dans les nuages... sans voix. Joyeuse Saint Valentin à vous tous. #LoveWins. N'ayez jamais peur d'aimer plus fort", a-t-il écrit.

Le compagnon de l'acteur, Jeff Leatham, est directeur artistique spécialisé dans la décoration florale et travaille pour les très chic établissements Four Seasons Hotel à Beverly Hills et Four Seasons George V à Paris.