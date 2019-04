Corinne Masiero (Capitaine Marleau) reconnue dans la rue : Ce qui la "gave" !

Corinne Masiero cartonne dans le rôle de Capitaine Marleau sur France 3 depuis déjà trois saisons. La série réunit 6 à 7 millions de téléspectateurs à chaque épisode ! La comédienne de 55 ans a parfois du mal à gérer la célébrité qui va avec une telle réussite. Auprès de nos confrères de TV Magazine, elle fait quelques confidences et évoque notamment son rapport à cette notoriété soudaine.

Ce n'est pas tant le fait d'être reconnue qui dérange Corinne Masiero, mais plutôt la confusion qui peut exister dans l'esprit de certains entre sa personne et son personnage. "Ça me gave quand on m'appelle Marleau dans la rue, je ne suis pas flic ! Moi, c'est Masiero !", lance-t-elle. Et de poursuivre : "Je n'appartiens à personne ! C'est compliqué car les gens ne font pas la différence entre le personnage et moi."

D'ailleurs, Corinne Masiero n'accorde pas une grande importance à sa notoriété. Celle qui a vécu des années difficiles entre rue et prostitution reste lucide : "Être connue, ça ne veut absolument rien dire ! Il y a plein de gens connus seulement parce qu'ils sont passés à la télévision..." Et de faire le parallèle avec sa période de galère : "Mais c'est quand même mieux qu'un coup de pied au cul."

Lorsqu'elle confie ne pas avoir changé depuis le succès de Capitaine Marleau, l'actrice ne ment pas ! "Je continue de bosser et de vivre comme d'habitude. Je prends le métro ou le bus, car je n'ai pas de bagnole, assure-t-elle. Je n'ai pas changé et j'ai les mêmes potes. Mais maintenant, on me demande d'être la marraine d'un tas d'événements, de donner mon avis pour tout et n'importe quoi..."

Rendez-vous mardi 9 avril 2019 dès 21h sur France 3 afin de suivre le nouvel épisode de Capitaine Marleau avec Isabelle Adjani.

