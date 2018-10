Corinne Masiero et le nouveau look de Capitaine Marleau : "Ça a été jouissif"

Dans un épisode intitulé Double Jeu, l'enquêtrice doit se glisser dans la peau de sa jumelle cachée qui a été retrouvée morte. Pour les besoins de l'enquête, Capitaine Marleau va donc se faire passer pour sa soeur. Sauf que celle-ci a un style très éloigné du sien.

Vêtements aux imprimés panthère, maquillage, cheveux lissés... son look est très différent de celui de l'enquêtrice. L'actrice Corinne Masiero a donc dû incarner les deux rôles, ce qui n'a pas été de tout repos. "Un tournage, c'est toujours du bonheur mais, physiquement, ça a été éprouvant, explique-t-elle à nos confrères de Télé Loisirs. Non seulement le rythme est dense, mais j'étais de tous les plans. Il faut tenir, se contraindre à se reposer, ne pas picoler, rester concentrée..."

Et si c'était à refaire, Corinne Masiero n'hésiterait pas une seule seconde. "Je me suis dit que j'allais bien me marrer et, en effet, ça a été jouissif." On lui souhaite donc que la production lui offre prochainement des scénarios aussi originaux.