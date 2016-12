Crash en Russie : Les Choeurs de l'Armée rouge décimés, Mireille Mathieu touchée

Le 25 décembre 2016 restera un Noël entaché de tristesse. Quelques heures avant l'annonce de la mort de George Michael à l'âge de 53 ans, la Russie a vécu une véritable tragédie : l'un de ses symboles a disparu dimanche matin, une partie des célèbres Choeurs de l'Armée rouge.

Alors qu'il devait se produire à Alep, en Syrie, le 31 décembre prochain devant les troupes russes victorieuses, l'ensemble musical fondé par Alexandre Alexandrov en 1928 a été décimé dans le crash d'un avion survenu au petit matin du 25 décembre. L'appareil transportant les Choeurs de l'armée rouge (un Tupolev Tu-154) s'est écrasé dans la mer Noire à 5h27, heure locale, à peine deux minutes après son décollage de Sotchi (où avaient été organisés les Jeux olympiques d'hiver en 2014). Parmi les 92 personnes à son bord, toutes décédées dans l'accident, figuraient une soixantaine de membres des Choeurs de l'armée rouge. Un énorme coup dur pour l'ensemble russe le plus connu dans le monde.

Tandis que la cause du crash reste encore indéterminée - la piste terroriste est écartée -, le président Vladimir Poutine a décrété une journée de deuil lundi "sur l'ensemble du territoire de la Russie" et prôné une "enquête soignée (...) pour déterminer les causes de la catastrophe".

Très proche des Choeurs de l'armée rouge, aux côtés desquels elle se produisait régulièrement depuis 1967, Mireille Mathieu a réagi avec émotion. "J'ai énormément de chagrin. Mon coeur, mes pensées vont à leurs familles et à la Russie. Depuis plus d'un siècle, ces magnifiques voix sont un joyau de la Russie", a indiqué la chanteuse française de 70 ans à l'AFP. "Ces choeurs me portaient littéralement en scène, et aujourd'hui ces voix d'or montent au ciel pour rejoindre le paradis des musiciens. C'est une immense tragédie", a-t-elle ajouté.

"La première fois que l'Ensemble Alexandrov m'a accompagnée, c'était en 1967, lors de ma première tournée en Russie. Quelques mois après, en novembre, nous nous sommes retrouvés sur la scène du Palais des Sports à Paris pour plusieurs récitals ", a raconté Mireille Mathieu.

"Avec ses merveilleux choeurs, Valéri Khalilov me dirigeait depuis des années sur la place Rouge pour le Festival international des Musiques militaires qu'il a fondé. La dernière fois, c'était en septembre dernier ", a-t-elle encore dit. "L'an prochain, nous devions célébrer les dix ans du festival. C'était un musicien hors pair, comme tous les chanteurs qu'il dirigeait", a-t-elle déploré, particulièrement émue.