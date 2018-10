Cristiano Ronaldo : Sa chérie Georgina surprend en passant au blond

Les cheveux longs et noirs, lisses ou bouclés selon ses envies, Georgina Rodriguez ne change jamais vraiment de tête. Pourtant, la compagne de Cristiano Ronaldo aime se montrer audacieuse, virtuellement seulement.

Alors qu'elle est allée soutenir son amoureux pour son match contre le Genao qui s'est joué à domicile le 20 octobre 2018, à l'Allianz Stadium de Turin, et s'est soldé par un match nul (1-1), Georgina Rodriguez a fait sensation sur Instagram. La danseuse et mannequin de 23 ans s'est affichée dans les coulisses des tribunes VIP avec une couleur de cheveux surprenante : un blond saisissant. "Je suis devenue folle... Je suis devenue blonde", a-t-elle commenté, laissant à penser que cette transformation capillaire était belle et bien réelle. Moulée dans un pantalon en latex, un top noir et perché sur de vertigineux talons aiguilles, la maman de la petite Alana Martina a surpris ses fans, partagés quant à ce nouveau blond.