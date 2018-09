Cristiano Ronaldo câlin avec Georgina, en bikini échancré sur un bateau

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez se sont très bien faits à leur nouvelle vie.

Après avoir tout remporté avec le Real Madrid, CR7 a quitté le club madrilène, tout comme son ancien entraîneur Zinédine Zidane juste avant lui. Le quintuple Ballon d'or s'est lancé un nouveau défi en délaissant l'Espagne pour l'Italie et la Juventus de Turin. Arrivé à la fin du mois de juillet, l'attaquant portugais de 33 ans partage son quotidien entre succès sur le terrain, vie de famille et escapades sympathiques avec sa compagne Georgina et son fils aîné de 8 ans, Cristiano Jr.

Le trio s'est offert une virée en Sardaigne le 3 septembre 2018, voyage marqué par la location d'un bateau sur lequel Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez se sont montrés particulièrement câlins. Pour preuve, la photo publiée sur Instagram par la belle Espagnole de 23 ans.

La maman d'Alana Martina s'est ainsi dévoilée dans les bras de son homme, blottie contrôle lui et assoupie. Si Georgina Rodriguez joue très bien le jeu de la princesse endormie, Cristiano Ronaldo semble à deux doigts de rire. Fière de sa silhouette galbée (sa petite Alana Martina est née en novembre 2017), Georgina ne s'est pas laissée photographier de face mais de dos, montrant bien volontiers son joli fessier. "Que cela fait du bien de sentir une étreinte chaude quand tu as froid", commente-t-elle en légende, adressant un "Je t'aime" à CR7.