Cristiano Ronaldo : Sa mère a tout fait pour avorter

Première rencontre choc de ce Mondial 2018, l'issue du match opposant le Portugal à l'Espagne reste hasardeuse. Il est en revanche certain que Cristiano Ronaldo sera sur le terrain à son poste d'attaquant. Mais comme l'explique sa mère, la star des crampons a bien failli ne jamais naître : "J'avais déjà trois enfants et je suis tombée enceinte à 30 ans, a-t-elle raconté. On avait déjà tellement de problèmes d'argent... J'ai tout fait pour avorter, mais encore heureux que Dieu n'a pas voulu. C'était le destin. On ne sait jamais ce qu'un enfant peut apporter à ses parents." Il y a peu, Dolores Aveiro a également expliqué avoir appelé son fils en hommage au président américain Ronald Reagan.

Lui-même heureux père de quatre enfants, le sportif de 33 ans n'en reste pas moins couvé par sa famille. "C'est le petit dernier. Aujourd'hui, c'est un homme évidemment. Mais pour nous, ses soeurs, son frère, c'est encore le petit bébé de la maison, a pu confier sa mère. Et avec son statut, sa notoriété, on essaie encore plus de le protéger."