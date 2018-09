Cristiano Ronaldo : Sortie grand luxe de Georgina au stade, avec les enfants

Cristiano Ronaldo est arrivé en Italie à la fin du mois de juillet par jet privé avec l'intégralité de son clan. Georgina, leur fille Alana Martina âgée de 10 mois, son fils aîné Cristiano Jr, 8 ans et ses jumeaux. L'attaquant star a signé un contrat de quatre ans avec l'équipe italienne de la Juventus de Turin, jusqu'en juin 2022. Le montant du transfert a affolé les compteurs puisqu'il s'élève à 100 millions d'euros, payables en deux ans, plus la contribution de solidarité prévue par la réglementation de la Fifa et les frais accessoires, qui s'élèvent à 12 millions d'euros.