Cristina Cordula victime d'usurpation d'identité : Elle balance !

Même quand elle est agacée, Cristina Cordula garde le sourire !

Ce mardi 14 novembre 2017, la star des Reines du shopping (M6) a révélé être victime d'une usurpation d'identité, dans le cadre d'une caméra cachée. En effet, un sosie se permettrait de se rendre dans différentes boutiques de vêtements et se montrerait désagréable comme elle l'a confié, souriante, à travers une vidéo postée sur Twitter : "Bonjour, je vous fais un message très important parce que je viens d'apprendre que, dans tout-Paris, il y a une caméra cachée avec un sosie qui se fait passer pour moi et qui est en train d'aller dans toutes les boutiques avec lesquelles nous travaillons dans Les Reines du Shopping en demandant des vêtements... et après, cette personne devient désagréable en disant que c'est catastrophique, dégueulasse."

La belle brune de 53 ans, récemment choquée par le décolleté très plongeant d'une candidate des Reines du shopping, a poursuivi : "Je voulais vous dire que ce n'est pas moi ! Je donne actuellement des formations de conseils en image ! C'est un canular, donc ne tenez pas compte de ça... il y en a des méchants dans la vie !"

Les futures "victimes" de son sosie ne devraient donc pas tomber dans le panneau.