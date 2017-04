Cuba Gooding Jr. : Son père, Cuba Gooding Sr., est mort

Une nouvelle étoile s'est éteinte sous le soleil de Los Angeles ! Cuba Gooding Sr. est mort ce jeudi 20 avril. Le papa de l'acteur Cuba Gooding Jr. avait 72 ans.

TMZ a annoncé la triste nouvelle le jour même. Cuba Gooding Sr. a trouvé la mort jeudi après-midi dans la vallée de San Fernando, dans le comté de Los Angeles. Son corps sans vie a été retrouvé dans son véhicule, une Jaguar argentée, stationnée sur Ventura Boulevard à Woodland Hills.

Des pompiers ont effectué un massage cardiaque mais n'ont pu le réanimer. Toujours selon TMZ, les agents de police présents ont trouvé des bouteilles d'alcool vides dans la voiture du défunt, dont ils pensent qu'il a fait une overdose.

Cuba Gooding Sr. était chanteur et acteur. Il a fait partie du groupe de soul The Main Ingredient, avant de poursuivre une carrière solo au sein du label Motown Records. Son fils Cuba Gooding Jr. a réagi à sa disparition en publiant sur Instagram, la photo d'un vinyle de The Main Ingredient, qu'il a légendée d'un mot : "Éternel."