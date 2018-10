Cynthia Brown en plein allaitement : Une "situation saugrenue" dévoilée

Cynthia Brown a partagé une photo drôle et attendrissante sur son compte Instagram, lundi 8 octobre 2018. La candidate de la 6e édition de la Star Academy (TF1, en 2006) a donné naissance à son deuxième enfant en avril 2017. Une petite fille à qui elle donne toujours le sein et elle ne s'en cache pas puisqu'elle partage régulièrement ces tendres moments sur le réseau social.

Hier, c'est une photo d'elle en train de faire le poirier à la plage qu'elle a publiée. Et, pendant qu'elle exécutait sa figure, sa fille est venue téter comme elle l'a expliqué : "Alors que ma maman me prenait en photo en train de faire mon poirier face à la mer, bébé est venu tranquillement s'installer face à moi et a tété... Nous sommes restés comme ça un moment, collés, tendrement, naturellement, à l'endroit et à l'envers. Peu importe ce qu'il y avait autour l'important c'était de se donner de l'amour. Car oui il s'agit bien d'AMOUR et non d'esclavagisme ou encore de mise en scène De l'amour fort qui se vit sans contrainte ni restriction. Et ça donne parfois des situations saugrenues. Vous me racontez vos câlins insolites ? #amour #mamanbebe #love #amourinconditionnel #mignonnerieabsolue #cute #allaitement #mamallaitante #allaiterpartout #allaiterdanstouteslespositions #opennibards #normaliselallaitement #momlife #viedemaman #mumlife #yoga #headstand #sirsasana #yogawithbaby." Une photo qui a fait l'unanimité.