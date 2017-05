Cynthia de la Star Academy 6 : Maman pour la première fois !

Comblée par cette toute nouvelle expérience de la maternité, Cynthia Brown a posté un nouveau message en fin de semaine dernière dans lequel elle évoque son immense bonheur, mais aussi la fatigue qui l'accompagne. Posant au naturel avec son bébé blotti contre sa poitrine, la jeune femme écrit avec sincérité : "Est-ce que je poste cette photo avec mon visage, à peine sorti du lit, émergeant de longues nuits sans sommeil? Oui! Et sans hésiter en fait... Parce que ces cernes et ce visage fatigués sont les plus sincères qui soient. Ceux qui veillent jour et nuit sans relâche et avec un amour infini sur mon enfant. J'accepte ces cernes et ce visage fatigués pour la vie si c'est c'est pour mon bébé, car il me donne aussi et surtout ce sourire, cette plénitude."