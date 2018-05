Cynthia Nixon : Échec pour ses premiers pas politiques à New York

Cynthia Nixon, qui souhaitait représenter les Démocrates en vue des élections pour le poste de gouverneur de New York n'aura donc pas réussi à convaincre les délégués de lui accorder leur confiance. Comme le rapporte le New York Daily News, l'actrice s'est inclinée face à l'actuel occupant du poste, Andrew Cuomo...

Mercredi 23 mai 2018, le Parti démocrate organisait sa convention et Cynthia Nixon n'a pas réussi à obtenir le soutien de 25% des délégués, nécessaire pour maintenir sa candidature. À l'inverse, Andrew Cuomo a fait un véritable carton avec 95% des votes ! Toutefois, la star de 52 ans ne compte pas baisser les bras et a d'ores et déjà indiqué vouloir lancer une pétition pour obtenir des milliers de signatures afin qu'elle puisse rester dans la course. Dans les intentions de votes des New-Yorkais non membres du Parti démocrate, elle pourrait obtenir plus de voix qu'à la convention...

Cynthia Nixon, qui a reçu le soutien de ses anciennes camarades de Sex and the City Kristin Davis et Sarah Jessica Parker, a déclaré vouloir poursuivre le combat puisqu'elle accuse son adversaire de connivence avec les Républicains. "Je suis une candidate viable qui se bat durement pour obtenir l'investiture démocrate et c'est pourquoi je suis ici, pour dire que c'est aussi mon parti, je n'ai pas peur et je suis bien présente. Vous ne pouvez pas me faire taire", a-t-elle dit.

