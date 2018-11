Cyril Hanouna répond à la mise en garde de Laurence Boccolini : "Pète un coup"

Cyril Hanouna a tenu à dédramatiser la situation... à sa manière.

Lundi 29 octobre 2018, Laurence Boccolini annonçait la mort de son chat Emilio. "Emilio, 13 ans, est parti rejoindre Beyoncé et vulcain au paradis des 'chats fabuleux' hier soir. Il a attendu notre retour pour se laisser glisser. C'est une grande tristesse de perdre un compagnon de 13 ans", avait-elle notamment écrit sur Instagram. Un message qui a été évoqué dans Touche pas à mon poste (C8) mardi 30 octobre lors d'une séquence intitulée "Laurence Boccolini et Karine Le Marchand ont perdu leur chatte". Et la séquence en question n'a pas été appréciée par l'animatrice de 55 ans puisque sa fille Willow (5 ans) a vu la bande de TPMP y rire de la mauvaise nouvelle.

Après une mise en garde de Laurence Boccolini regrettant le manque de vigilance de l'émission, Cyril Hanouna a finalement réagi sur Twitter : "Je viens de voir ton post ! Et si tu as bien regardé la séquence, on a dit qu'on comprenait la tristesse de perdre un animal ! Moi-même je suis comme un ouf sur ma chienne Nala ! Je comprends que tu sois triste." Et l'animateur-producteur d'ajouter, plus cash : "Arrête de faire un drame de tout. Pète un coup, on t'aime."

Pour rappel, Laurence Boccolini avait statué : "Merci à cette émission de m'avoir fait inventer un bobard pas possible à ma fille de 5 ans comme quoi c'était pas de la mort de son chat que des gens rigolaient du tout du tout et qu'au contraire ils disaient qu'ils étaient aussi très tristes... Elle m'a regardée comme si je la prenais pour une quiche (...) Sachez aussi que des enfants vous regardent et comprennent quand vous foutez de la gueule du chagrin de leur maman et du sien... Surtout du SIEN ! Juste comme ça les gars... Moi je m'en fous mais soyez vigilants. C'est peut-être que de la télé, comme vous dites, mais à 5 ans, c'est un concept qui vous échappe."