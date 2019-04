Cyril Hanouna, son poisson d'avril : Il parodie Yann Barthès et Quotidien !

Lundi 1er avril 2019, Cyril Hanouna a fait une petite surprise aux téléspectateurs de Touche pas à mon poste sur C8.

Profitant de la tradition du poisson d'avril, l'animateur-producteur de de 44 ans a commencé l'édition du jour de TPMP en faisant résonner le générique de l'émission concurrente Quotidien et en apparaissant avec une perruque grise ébouriffée devant un fond vert le transposant sur le plateau de TMC. "Bonjour à tous, nous sommes le lundi 1er avril et c'est Touche pas à mon quotidien, merci d'être avec nous", a lancé Cyril Hanouna face à la caméra avant d'énumérer un programme d'émission aussi loufoque que pointu sous les rires bienveillants de Valérie Benaïm.

"Dans un instant, on recevra le petit virtuose de la flûte électronique, Michel Stroganof. Michel qui a fait un carton en Hongrie et qui sera avec nous bien sûr !", a notamment lancé ce faux Yann Barthès tout en brandissant ses fameuses pancartes signature de Quotidien et en multipliant les "Wooooooooh" censés l'imiter. Et Cyril Hanouna d'enchaîner : "Nous discuterons du Brexit pour la 35e semaine et nos chroniqueurs stagiaires sont allés enquêter..."

Une séquence parodique que nous vous proposons de découvrir dès à présent dans notre player !