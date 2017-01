Cyril Lignac révèle que son accident de scooter l'a changé

Il y a deux mois, Cyril Lignac était renversé à scooter. Un terrible accident qui devait coûter pas moins de six mois d'immobilisation au célèbre juré du Meilleur Pâtissier de M6. Le chef cuisinier était alors fauché dans son élan, lui qui enchaîne les projets, ouvertures de restaurants et apparitions télévisées.

"Ma réflexion a un peu changé depuis mon accident qui m'a cloué au lit pendant deux mois, confie-t-il au Figaroscope. J'ai toujours fait confiance à mes équipes en les corrigeant parfois, et en les encourageant souvent. Avant, j'avais tendance à vouloir tout contrôler. Mais l'accident m'a permis de prendre du recul. Ma relation avec mes collaborateurs est devenue plus forte, ils ont encore plus de responsabilités."

Une remise en question qui a fait du bien à Cyril Lignac, doucement de retour sur le devant de la scène. Visiblement remis de son accident, mais aussi de sa rupture avec Sophie Marceau, le cuisinier gourmand-croquant a toujours autant d'appétit et ne le cache pas. Pour l'heure, il reste "très présent au Quinzième", une de ses adresses où il "ambitionne de décrocher un second macaron".

Reste que Cyril Lignac est à la tête de deux bistrots (Le Chardenoux et Aux Prés), quatre pâtisseries (et bientôt une cinquième, qui ouvrira fin février), une chocolaterie et même un bar à sushi. Rajoutez à cela son adresse de cuisine fine et créative qu'est Le Quinzième, et on vous laisse imaginer les plannings pour le moins chargés du cuisinier rodézien. "Grâce à l'argent que j'ai gagné à la télé, j'ai pu réinvestir dans de nombreux projets. Je suis à la tête de 200 personnes, dont 50 sur ma société de production, explique-t-il fièrement." Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, ce n'est clairement pas un accident de scooter qui ralentira la machine Lignac.