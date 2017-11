Ce samedi 11 novembre, TF1 diffusait le 5e prime time de cette 8e saison de Danse avec les stars. Les 7 célébrités encore en lice - Joy Esther, Agustin Galiana, Elodie Gossuin, Camille Lacourt, Lenni-Kim, Tatiana Silva et Sinclair - ont redoublé d'efforts pour briller lors de ce nouveau rendez-vous consacré au "switch" (le changement de partenaire) !

Qu'en ont pensé les membres du jury Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Nicolas Archambault et Fauve Hautot ? Si vous avez manqué le dernier prime de Danse avec les stars 8, la suite est faite pour vous !

Agustin Galiana et Marie Denigot

Exit Candice Pascal, avec le défi du switch, c'est cette semaine avec la jolie Marie Denigot que le bel espagnol va devoir faire sensation. C'est la danseuse elle-même (jusque-là associée à Lenni-Kim) qui a annoncé la nouvelle au comédien en venant en bas de chez lui le chercher pour une session d'entraînements. Marie l'annonce, Agustin va devoir se soumettre à sa première danse "standard" de la compétition : un foxtrot. Un défi de taille ! Lors des répétitions, Agustin, fidèle à son tempérament, n'a pas hésité à faire le pitre...

C'est une fois de plus une prestation envoûtante qu'Agustin a livré sur Les Moulins de mon coeur de Michel Legrand. Son cadre a de l'allure, le comédien est habité... C'est une jolie danse que le bel hidalgo nous offre en compagnie de la pétillante Marie. Fauve Hautot a adoré, Nicolas Archambault salue la performance, Chris avoue qu'il a vu "un tour de force" avec cette danse. Chapeau l'artiste !

Les notes techniques :

Nicolas : 10/10

Jean-Marc : 9/10

Fauve : 10/10

Chris : 9/10

Total : 48, dont un 10 du public.

Camille Lacourt et Candice Pascal

Camille Lacourt a appris que cette semaine il allait devoir délaisser Hajiba au profit de la très belle Candice. "J'avais fait mes pronostics, je pensais que c'était toi. C'est cool", a-t-il confié d'entrée de jeu à sa nouvelle partenaire. Très vite, Candice a annoncé à son nouveau complice qu'ils allaient devoir se démener pour offrir un paso doble au public de TF1 et aux jurés du concours. Camille Lacourt est un peu soulagé car cette danse ne nécessite pas tellement de savoir bouger ses hanches... Pour autant, lors des répétitions, le nageur français a du mal à s'imposer et à prendre le lead de la danse. C'est pourtant essentiel !

C'est sur Human de Rag'n'Bone que le nageur français se présente face au jury. Tout de noir vêtu - à l'instar de Candice - Camille Lacourt semble avoir gagné en assurance. On dirait même qu'il prend du plaisir ce soir ! "T'es comme un poisson mais hors de l'eau", estime Nicolas Archambault. Chris Marques, Fauve Hautot et Jean-Marc Généreux n'ont pas été très emballés non plus... Aïe !



Les notes techniques :

Nicolas : 5/10

Jean-Marc : 5/10

Fauve : 5/10

Chris : 4/10

Total : 27 avec un 8 du public.

Tatiana Silva et Anthony Colette

Gros défi pour l'introvertie Tatiana Silva. Cette semaine, la Miss Météo de TF1 devra dire au revoir à Christophe Licata au profit d'un duo inattendu... avec Anthony Colette, son "chouchou". La jeune femme ne cache pas qu'elle est ravie du choix des téléspectateurs ! "On va rigoler" commente-t-elle notamment. Anthony lui annonce qu'il va essayer de faire en sorte qu'elle soit plus expressive quand elle danse... et le duo va tenter de livrer le meilleur jive possible.

C'est sur Maniac de Flashdance que Tatiana s'élance sur la piste. Elle est sublime dans sa robe bleue qui scintille, elle arbore un large sourire et elle semble pleine d'énergie. La technique n'est toutefois pas parfaite... comme l'a noté Jean-Marc Généreux en fin de prestation. "J'adore vous voir danser", lâche Chris Marques.

Les notes techniques :

Nicolas : 7/10

Jean-Marc : 6/10

Fauve : 7/10

Chris : 7/10

Total : 36 avec un 9 du public.

Lenni-Kim et Denitsa Ikonomova

Exit Marie Denigot, cette semaine, le jeune chanteur québécois fera la paire avec la triple championne du concours, Denitsa Ikonomova. Une très bonne nouvelle pour celui qui ne cesse de squatter le haut du classement depuis le début du concours. Il ne s'en cache pas, Lenni redoutait d'être associé à une danseuse trop grande pour lui, ce qui l'aurait grandement handicapé pour les portés... Lors des répétitions de leur tango, le jeune homme a bien du mal à s'affirmer en tant que partenaire sensuel et un brin dominant.

Comme à son habitude, le chanteur s'est donné à 100% afin de séduire le jury et le public, sur le titre What Do You Mean de Justin Bieber. Jean-Marc Généreux a adoré la prestation, Fauve Hautot trouve qu'il a su gérer la technique et Chris Marques trouve que c'était "particulièrement réussi".



Les notes techniques :

Nicolas : 9/10

Jean-Marc : 9/10

Fauve : 9/10

Chris : 7/10

Total : 43 avec le 9 du public.

Elodie Gossuin et Christophe Licata

C'est dans les studios d'RFM que Christophe Licata est venu annoncer à l'ex-Miss que le public avait décidé de les faire danser ensemble cette semaine. Elodie ne cache pas qu'elle est ravie, elle avait même rêvé de cette combinaison ! Ensemble, Christophe et Elodie vont devoir impressionner les jurés avec un quickstep... Un défi de taille ! Lors des répétitions, la jolie maman redouble d'efforts pour livrer une prestation la plus maîtrisée possible... mais la tâche est grande.

Sur scène, Elodie Gossuin, divine dans sa longue robe blanche, virevolte au bras de son partenaire éphémère. On sent qu'elle s'amuse, le duo fonctionne à merveille malgré quelques imperfections assez charmantes au final. "Tu te transformes Elodie", estime Jean-Marc Généreux. "Il y a trop d'erreurs dans l'exécution des pas", lance Chris Marques. Fauve Hautot n'est pas d'accord...

Les notes techniques :

Nicolas : 6/10

Jean-Marc : 7/10

Fauve : 8/10

Chris : 5/10

Total : 34 avec un 8 du public

Joy Esther et Christian Millette

Après avoir dansé tout le début du concours avec Anthony Colette, Joy Esther va devoir apprivoiser rapidement le partenaire que lui a choisi le public : Christian Millette. Si la jolie comédienne est ravie de faire la paire avec le danseur québecois, elle déchante rapidement en apprenant qu'ils vont devoir faire le show sur un quickstep, son pire cauchemar ! Au cours des entraînements, la jolie comédienne en bave tant les pas rapides sont durs à retenir.

La jeune femme doit assurer sur la piste de danse au son de Rehab d'Amy Winehouse version Glee. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'énergie est au rendez-vous ! Joy Esther est divine dans sa longue robe turquoise étincelante et enchaîne les pas avec une certaine aisance. Fauve a trouvé ça super même si elle a vu que Joy s'était un peu perdue dans la choré à un moment... "C'était ouf, ultra-propre", estime Chris Marques.

Les notes techniques :

Nicolas : 9/10

Jean-Marc : 9/10

Fauve : 9/10

Chris : 8/10

Total : 44 avec un 9 du public.

Sinclair et Hajiba Fahmy

Sinclair doit dire au revoir à Denitsa Ikonomova cette semaine (partie danser avec Lenni-Kim) et apprend qu'il fera sa prochaine danse avec la très belle Hajiba Fahmy. L'alchimie semble très vite s'installer entre ces deux-là malgré la difficulté que représente le fait de devoir apprendre les bases d'une rumba à l'ancien juré de Nouvelle Star ! Durant les répétitions, Hajiba a même du mal à retenir un fou rire en découvrant les difficultés de son élève de la semaine. Sinclair a du mal à être tactile avec une jeune femme qu'il ne connaît pas bien...

Au son de Sublime & Silence de Julien Doré, le duo se lance sur la piste de danse. Incontestablement, la sensualité est au rendez-vous. Cette danse matche à merveille avec le côté dandy de Sinclair. Chris Marques n'est pas convaincu par la technique même s'il salue le côté artistique... Jean-Marc Généreux a apprécié. Fauve Hautot regrette "les jambes pliées" du chanteur.

Les notes techniques :

Nicolas : 6/10

Jean-Marc : 6/10

Fauve : 6/10

Chris : 5/10

Total : 30 avec un 7 du public.

L'heure du relais cha cha est arrivé. Après une lutte artistique, Joy Esther récolte 30 points, Lenni-Kim 35 points, Sinclair 15 points, Tatiana 25 points, Camille 10 points, Elodie 20 points, Agustin 40 points.

Au final, Agustin est en tête de la soirée avec 88 points, Lenni-Kim est second avec 78 points et Joy Esther est troisième avec 74 points. Sinclair est avant-dernier avec 45 points et Camille Lacourt est bon dernier avec seulement 37 points ! Heureusement pour eux, il n'y a pas d'élimination cette semaine !

Rendez-vous la semaine prochaine pour suivre les aventures des candidats de DALS 8