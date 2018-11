DALS 9 : Camille Combal danseur ? Il lance un défi à Shy'm et la met en garde...

De l'avis général, Camille Combal a littéralement dépoussiéré et boosté Danse avec les stars depuis qu'il a repris les rênes du concours de TF1 pour sa 9e saison.

Toujours prêt à faire le show, l'ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) a accepté de relever un défi lancé par une admiratrice sur Twitter dans la soirée du 20 novembre 2018. "Bravo, j'adore cette saison et le duo Camille - Shy'm est vraiment génial, faites nous une danse", pouvait-on en effet lire sur le réseau social de l'oiseau bleu. Une proposition qui n'a pas effrayé Camille Combal, bien au contraire, lequel a aussitôt réagi en s'adressant à la chanteuse de Et alors ? : "Merci !! Chiche Shy'm ? Mais achtung pour tes pieds... Je suis débutant !"

Quelques heures plus tard, ce mercredi 21 novembre, la popstar et jurée de Danse avec les stars 9 a répondu : "Je suis déjà en train de monter la choré !!!", son message étant accompagné de deux emojis simulant un porté.

Bien entendu, il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'emballent à l'idée de voir l'animateur et la chanteuse fouler le parquet de Danse avec les stars 9 en duo. "On attend que ça !", "Je suis curieux de vous voir tous les deux sur une chorégraphie !", "Ahah, je te souhaite beaucoup de courage Shy'm !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

A suivre...