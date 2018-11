DALS 9 : Chris Marques ému en se revoyant jeune avec sa femme

Samedi 3 novembre, TF1 proposait aux célèbres candidats de Danse avec les stars 9 de revenir sur leur passé. Seulement voilà, après l'élimination de Jeanfi Janssens, l'animateur Camille Combal a profité de l'after de l'émission pour se charger de diffuser des archives sur certains jurés !

C'est ainsi que l'impitoyable Chris Marques (40 ans) a pu revoir les images d'une salsa réalisée au milieu des années 2000 – après avoir été désigné champion du monde de la discipline en 2004 ! – en compagnie de celle qui est encore aujourd'hui son amoureuse, Jaclyn Spencer. A l'époque, celui qui se faisait appeler "Juan Christobal Marques" n'arborait pas sa célèbre banane et affichait, il est vrai, quelques kilos en moins.

Face à ces images, le principal intéressé a réagi : "Ma femme n'a pas trop changé mais moi c'est différent oui... Je me souviens de ces images. On venait tout juste de gagner les championnats du monde avec mon épouse, c'était l'un des moments les plus incroyables dans notre carrière de danseurs parce que c'était un vrai show devant tout le métier, c'était ouf !"

